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Minić na trening kampu "Banjalučka lasta": Manjača je ponos Srpske

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ATV redakcija
21.06.2026 18:48

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Саво Минић на предавању о теми "Република Српска - јуче, данас, сутра"
Foto: Srna

Na jezeru na Manjači danas je u okviru trening kampa "Banjalučka lasta" organizovano takmičenje u skokovima u vodu, kojem su prisustvovali predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i gosti sa Kosova i Metohije.

Minić je rekao da je Manjača ponos Republike Srpske i da organizacija ovakve manifestacije koja podrazumijeva i promociju Republike Srpske, ali i jedne tako zahtjevne vještine zaslužuje prisustvo predstavnika institucija vlasti.

"Kod mene u kući je predivna ljepotica sa Kosova, zove se Anđelija, sa mojim je kćerima tako da mislim da je najljepši, najljudskiji dio manifestacije taj da se djeca sa Kosova i Metohije ovdje osjećaju lijepo", izjavio je Minić novinarima.

Naglasio je da Srbi s obje strane Drine, u Republici Srpskoj i Srbiji u okviru koje je Kosovo i Metohija, u svakom momentu moraju da znaju da su jedan narod.

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"Iako nam sve vrijeme prave barijere, mi smo mnogo jači sve dok osjećamo da smo jedan narod", rekao je Minić.

Igor Arsenić iz Sportsko-rekreativnog udruženja "Banjalučka lasta" rekao je da je trening kamp počeo 15. juna, da je učestvovalo 70 mladih, među kojima 35 maloljetnika od 17 godina.

On je istakao da je vrhunac manifestacije bio danas kada su organizovani skokovi sa 17 metara visoke platforme što Banjaluka prvi put ima priliku da vidi.

Prema njegovim riječima, današnje takmičenje je viteško i nije za svakoga, odnosno učestvuje 15 skakača koji su profesionalci.

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Napomenuo je da kamp organizuju treću godinu i da okuplja mladiće iz regiona, ljubitelje adrenalinskog sporta.

"Ovo nije samo manifestacija koja okuplja Banjalučane, ovdje imamo naše prijatelje iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije. Od samog početka kampa bilo je puno treninga, discipline. Prezadovoljan sam učesnicima i zahvalio bih roditeljima koji su sa povjerenjem dozvolili djeci da učestvuju", rekao je Arsenić.

Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da se ovom manifestacijom promoviši porodične i sportske vrijednosti.

"Ovo je viteška vještina koja zahtijeva hrabrost i fizičku i mentalnu a promoviše i Manjaču i Banjaluku i Republiku Srpsku", ocijenio je Šobot i izrazio zadovoljstvo što su tu prisutni i braća sa Kosova i Metohije.

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Savo Minić

Banjalučka lasta

Manjača

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