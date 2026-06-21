Minić: Vukovi sa Vučijaka - elitna herojska jedinica

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je elitna i herojska jedinica "Vukovi s Vučijaka" dala važan doprinos opstanku Srba na ovim prostorima i stvaranju Srpske.

"Ona je zajedno sa ostalim jedinicama utkala vjeru i nadu u pobjedu i sigurnost ovdašnjih Srba", rekao je Minić na Vučijaku kod Prnjavora gdje je danas obilježeno 35 godina od formiranja jedinice "Vukovi s Vučijaka", prve srpske dobrovoljačke jedinice i Prvog udarnog bataljona Prvog krajiškog korpusa VRS.

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Ponovio je da se borcima Vojske Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, kao i njihovim porodicama, zakonski, sistemski moraju vratiti ugled i čast.

"Borci su naš ponos i ono što su izborili, a to je Srpska, jedino je što nam garantuje opstanak na ovim prostorima", konstatovao je Minić, prenosi "Srna".

Darko Mladić, sin srpskog generala Ratka Mladića, rekao je da je stvaranje Republike Srpske čudo koje je pokazalo šta Srbi mogu kada se ujedine i brane.

"Moj otac je rekao da su `Vukovi` herojska jedinica i da čuvamo jedinstvo Srpske", prenio je Darko Mladić.

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš istakao je da je ova lokalna zajednica ponosna na sve što su "Vukovi sa Vučijaka" učinila u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

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Kroz prvu srpsku dobrovoljačku jedinicu "Vukovi s Vučijaka" prošlo je oko 1.000 boraca, poginula su 43, a ranjeno oko 200 pripadnika.

Uoči proboja koridora jedinica je proglašena za Prvi udarni bataljon Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

Predsjednici Republike Srpske odlikovali su ovu jedinicu Ordenom Miloša Obilića i Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda.