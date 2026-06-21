Logo

Minić: Vukovi sa Vučijaka - elitna herojska jedinica

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 16:44

Komentari:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на Вучијаку код Прњавора гдје је данас обиљежено 35 година од формирања јединице "Вукови с Вучијака"
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je elitna i herojska jedinica "Vukovi s Vučijaka" dala važan doprinos opstanku Srba na ovim prostorima i stvaranju Srpske.

"Ona je zajedno sa ostalim jedinicama utkala vjeru i nadu u pobjedu i sigurnost ovdašnjih Srba", rekao je Minić na Vučijaku kod Prnjavora gdje je danas obilježeno 35 godina od formiranja jedinice "Vukovi s Vučijaka", prve srpske dobrovoljačke jedinice i Prvog udarnog bataljona Prvog krajiškog korpusa VRS.

море-Јадран-Јадранско море

Region

Još jedna tragedija na Jadranu: Utopio se dječak

Ponovio je da se borcima Vojske Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, kao i njihovim porodicama, zakonski, sistemski moraju vratiti ugled i čast.

"Borci su naš ponos i ono što su izborili, a to je Srpska, jedino je što nam garantuje opstanak na ovim prostorima", konstatovao je Minić, prenosi "Srna".

Darko Mladić, sin srpskog generala Ratka Mladića, rekao je da je stvaranje Republike Srpske čudo koje je pokazalo šta Srbi mogu kada se ujedine i brane.

"Moj otac je rekao da su `Vukovi` herojska jedinica i da čuvamo jedinstvo Srpske", prenio je Darko Mladić.

Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš istakao je da je ova lokalna zajednica ponosna na sve što su "Vukovi sa Vučijaka" učinila u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Доња Градина

Gradovi i opštine

Kolaps na izlazu iz BiH: Pogledajte gd‌je se najduže čeka

Kroz prvu srpsku dobrovoljačku jedinicu "Vukovi s Vučijaka" prošlo je oko 1.000 boraca, poginula su 43, a ranjeno oko 200 pripadnika.

Uoči proboja koridora jedinica je proglašena za Prvi udarni bataljon Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.

Predsjednici Republike Srpske odlikovali su ovu jedinicu Ordenom Miloša Obilića i Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Vukovi sa Vučijaka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Израела Исак Херцог и српски члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић

Republika Srpska

Kancelarija predsjednika Izraela zahvalila Cvijanovićevoj na posjeti

2 h

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Podrška inicijativi za zabranu ratne zastave tzv. Armije BiH

2 h

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму

Republika Srpska

Cvijanović iz Izraela: Hercog razumije političku situaciju u BiH

2 h

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: "Koridor 92" - bitka za opstanak Srpske

3 h

0

  • Najnovije

16

57

Kako je Kurasao pomogao BiH

16

53

Radnik odbranio titulu u Lionu

16

52

Miloš iz Trna učiteljici izvezao uspomenu za cijeli život

16

47

Majmun ugrizao glumicu, preminula sedam dana kasnije

16

45

Đoković ponovo stiže u BiH, ovo je razlog

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima