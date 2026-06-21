Minić: Podrška inicijativi za zabranu ratne zastave tzv. Armije BiH

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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je podršku inicijativi Udruženja "Garda Panteri" da se na teritoriji Republike Srpske zabrani ratna zastava tzv. Armije BiH.

"Mi smo servis ne samo boračkih kategorija i nego patriotizma i svega onoga što predstavlja građane Republike Srpske. Naravno da ćemo prihvatiti tu inicijativu", rekao je Minić. Podržaću inicijativu Udruženje veterana "Garda Panteri" da se na teritoriji Srpske trajno zabrani isticanje ratne zastave Armije BiH. pic.twitter.com/3JXiCgsq8z — Savo Minić (@minic_savo) June 21, 2026

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