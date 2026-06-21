Logo

Minić: Podrška inicijativi za zabranu ratne zastave tzv. Armije BiH

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 14:56

Komentari:

0
Премијер Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je podršku inicijativi Udruženja "Garda Panteri" da se na teritoriji Republike Srpske zabrani ratna zastava tzv. Armije BiH.

"Mi smo servis ne samo boračkih kategorija i nego patriotizma i svega onoga što predstavlja građane Republike Srpske. Naravno da ćemo prihvatiti tu inicijativu", rekao je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Armija BiH

inicijativa

podrška

Komentari (0)

Više iz rubrike

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму

Republika Srpska

Cvijanović iz Izraela: Hercog razumije političku situaciju u BiH

2 h

0
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: "Koridor 92" - bitka za opstanak Srpske

3 h

0
Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Dodik: Auto-put od Doboja do Brčkog treba da se zove "9. januar - Koridor života"

3 h

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са предсједником Израела Исаком Херцогом.

Republika Srpska

Cvijanović sa Hercogom: Opredijeljeni za dalji razvoj odnosa Izraela i Srpske

4 h

0

  • Najnovije

16

57

Kako je Kurasao pomogao BiH

16

53

Radnik odbranio titulu u Lionu

16

52

Miloš iz Trna učiteljici izvezao uspomenu za cijeli život

16

47

Majmun ugrizao glumicu, preminula sedam dana kasnije

16

45

Đoković ponovo stiže u BiH, ovo je razlog

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima