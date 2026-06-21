Cvijanović sa Hercogom: Opredijeljeni za dalji razvoj odnosa Izraela i Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se danas sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom.

"Izuzetna čast i zadovoljstvo bilo je sastati se da predsjednikom Izraela Isakom Hercogom. Ovom prilikom, potvrdili smo naše prijateljstvo, partnerstvo i visok nivo razumijevanja, kao i opredijeljenost da dalje razvijamo odnose Države Izrael i Republike Srpske", istakla je Cvijanovićeva u objavi na Instagramu.

Ona je zahvalila Hercogu na gostoprimstvu i dobrom i otvorenom razgovoru.

Cvijanovićeva je prethodno posjetila Memorijalni centar jevrejskih žrtava u Jerusalimu "Jad Vašem" koji je osnovan s ciljem dokumentovanja i čuvanja sjećanja na žrtve iz Drugog svjetskog rata.