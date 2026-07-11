U akciji policije uhapšen Luka Todorović, pronađena droga

U Podgorici je uhapšen jedan od članova kriminalne grupe čiji su inicijali L.T. /24/ kod koga je pronađeno više od četiri kilograma droge.

Policija je zaplijenila i četiri automobila u kojima su pronađeni droga, novac, za koji se sumnja da potiče iz vršenja krivičnih djela, i par registarskih tablica Mađarske.

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Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da je riječ o operativno interesantnom licu bliskom jednoj ćeliji visokorizične organizovane kriminalne grupe, kod kojeg je pronađeno i oduzeto više od 4,2 kilograma opojnih droga, i to oko kilogram kokaina, oko 3,2 kilograma marihuane, kao i 190 tableta ekstazija.

Hapšenje je izvršeno po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu, a na osnovu naredbe nadležnog suda izvršeni su pretresi na više lokacija koje koristi osumnjičeni, uključujući porodičnu kuću u mjestu Rogami, kao i šest putničkih motornih vozila.

Crnogorski mediji navode da je uhapšen Luka Todorović zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenosi Srna.