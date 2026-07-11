Logo

U akciji policije uhapšen Luka Todorović, pronađena droga

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 18:44

Komentari:

0
Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

U Podgorici je uhapšen jedan od članova kriminalne grupe čiji su inicijali L.T. /24/ kod koga je pronađeno više od četiri kilograma droge.

Policija je zaplijenila i četiri automobila u kojima su pronađeni droga, novac, za koji se sumnja da potiče iz vršenja krivičnih djela, i par registarskih tablica Mađarske.

Удес Бистрица

Hronika

Oglasilo se Tužilaštvo o teškoj nesreći kod Banjaluke: Muškarac poginuo, dvije osobe povrijeđene

Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da je riječ o operativno interesantnom licu bliskom jednoj ćeliji visokorizične organizovane kriminalne grupe, kod kojeg je pronađeno i oduzeto više od 4,2 kilograma opojnih droga, i to oko kilogram kokaina, oko 3,2 kilograma marihuane, kao i 190 tableta ekstazija.

Hapšenje je izvršeno po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu, a na osnovu naredbe nadležnog suda izvršeni su pretresi na više lokacija koje koristi osumnjičeni, uključujući porodičnu kuću u mjestu Rogami, kao i šest putničkih motornih vozila.

Crnogorski mediji navode da je uhapšen Luka Todorović zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Luka Todorović

Droga

hapšenje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Неочекиван заплет у Бриселу: Љубљана блокирала именовање Тање Фајон?

Region

Neočekivan zaplet u Briselu: Ljubljana blokirala imenovanje Tanje Fajon?

5 h

0
Тешка несрећа, погинуо полицајац

Region

Teška nesreća, poginuo policajac

9 h

0
Плажа

Region

ATV u Budvi: Turistička sezona u jeku

21 h

0
Камионџија из Србије убијен у Бугарској

Region

Kamiondžija iz Srbije ubijen u Bugarskoj

22 h

0

  • Najnovije

19

50

Ovo je malo ko očekivao: Vimbldon dobio novu šampionku!

19

43

Jahorina: Mladi košarkaši bruse talenat

19

37

Policija traga za Srđanom Aleksićem i upozorava: "Ne približavajte mu se"

19

32

Vodovod izašao na teren na poziv ATV-a, porodica Kokot dobila vodu

19

30

Skraćeno radno vrijeme u ambulantama porodične medicine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima