Detalji nesreće kod Prijedora: Sudar autobusa i auta, pet osoba povrijeđeno

Pet osoba je povrijeđeno u sudaru automobila i autobusa koji se dogodio danas na magistralnom putu Prijedor–Banjaluka, u mjestu Kamičani.

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Kako pišu Nezavisne, povrijeđena je žena koja je upravljala autom marke "pežo", kao i po dva putnika iz auta i autobusa.

Na lice mjesta upućena su dva sanitetska vozila Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Prijedor, kao i jedno vozilo iz ambulante u Omarskoj, čije su ekipe zbrinule povrijeđene i prevezle ih u Opštu bolnicu “Dr Mladen Stojanović”.

Kako navode iz Policijske uprave Prijedor, automobilom je upravljala je H. Š. iz Velike Kladuše, dok je za volanom autobusa bio H. H. iz Doboja.

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Saobraćaj obustavljen

Nezgoda se dogodila oko 15.30 časova, a na mjestu udesa intervenisali su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

Dok je trajao uviđaj, saobraćaj se odvijao zaobilaznim putevima.