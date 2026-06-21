Vens otkrio detalje pregovora Amerike i Irana: "Veliki napredak"

U planinskom odmaralištu Burgenštok u Švajcarskoj danas se održava sastanak između predstavnika Irana, SAD, Katara i Pakistana. Ovaj susret predstavlja nastavak sprovođenja memoranduma o razumijevanju koji su SAD i Iran potpisali ove nedjelje.

Potpredsednik SAD Džej di Vens obavijestio je javnost o razgovorima između Irana i SAD u Švajcarskoj i rekao da je postignut "veliki napredak".

"Već smo postigli veliki napredak u posljednjih nekoliko sati", rekao je on.

Vens je novinarima rekao da želi da, iako je "Iran bio pokretač regionalne nestabilnosti", vidi budućnost u kojoj svi "mogu da rade zajedno na promociji mira i prosperiteta".

"Ono što današnji dan zaista predstavlja jeste početak tehničkih pregovora koji neće riješiti svako neslaganje, ali će nam omogućiti da sjednemo zajedno kao timovi, po prvi put u istoriji, kako bismo shvatili šta je najvažnije za obje strane, riješili ta pitanja, prevazišli te probleme i stigli do boljeg sutra. Razlog zašto je političko rukovodstvo ovih zemalja ovde jeste taj što smo željeli da, prije svega, uspostavimo strukturu za ove tehničke pregovore i, kao drugo, osiguramo da naši timovi imaju našu punu podršku i da znaju da uvek mogu da računaju na nas kako bismo probili bilo koju barijeru - rekao je Vens.

Svijet Počeli direktni pregovori SAD i Irana

Podsjetimo, početak pregovora u Švajcarskoj, poznatiji kao Samit na jezeru Lucern, predstavlja dramatičan pokušaj Vašingtona i Teherana da u trci od 60 dana postignu konačan dogovor o iranskom nuklearnom programu, slobodnom protoku nafte i trajnom okončanju sukoba.

Podsjetimo, početak pregovora u Švajcarskoj, poznatiji kao Samit na jezeru Lucern, predstavlja dramatičan pokušaj Vašingtona i Teherana da u trci od 60 dana postignu konačan dogovor o iranskom nuklearnom programu, slobodnom protoku nafte i trajnom okončanju sukoba.

Ove ključne razgovore predvodi američki potpredsjednik Džej Di Vens, uz učešće posrednika iz Pakistana i Katara. Sam privremeni sporazum odmah omogućava Iranu prodaju nafte i pristup milijardama dolara zamrznutih sredstava, dok se od Teherana zauzvrat traži razblaživanje zaliha obogaćenog uranijuma.

Ipak, administracija Donalda Trampa zbog ovog poteza trpi oštre kritike unutar sopstvene stranke, dok iranski predsjednik Masud Pezeškijan bez kompromisa poručuje da Iran nikada neće odustati od svog prava na obogaćivanje uranijuma, javlja AP.

Pored unutrašnjih političkih pritisaka, primjena ovog sporazuma već je na samom startu stavljena na ozbiljan test usljed eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Svijet Iran postavio uslov za nastavak pregovora

Najveći kamen spoticanja predstavljaju tenzije između Izraela i Hezbolaha, budući da nijedna od ove dvije strane nije potpisnica dokumenta, dok Iran odlučno zahtjeva da prekid svih neprijateljstava bude prvi korak u realizaciji dogovora.

Dodatnu nestabilnost unose i oprečne informacije o zatvaranju strateški ključnog Ormuskog moreuza kroz koji prolazi petina svjetske nafte, što, uz prijetnje Donalda Trampa o uvođenju taksi, direktno utiče na kretanje cijena na globalnom tržištu energenata i sudbinu svjetske ekonomije.

(Telegraf)