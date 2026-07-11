Tijelo muškarca pronađeno u koferu u blizini dječijeg igrališta: Užas u Velikoj Britaniji

Tijelo muškarca pronađeno je u koferu u blizini dječijeg igrališta u parku u Ročesteru, u engleskoj oblasti Kent, prenosi britanski "Telegraf".

Policija je pretražila rekreativni teren Borstal u Ročesteru nakon prijave da se u parku nalazi kofer "prekriven stotinama muva".

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U njemu je pronađeno tijelo, a policija je saopštila da su zbog sumnje na ubistvo uhapšena dvojica muškaraca od 27 i 32 godine.

Treći muškarac uhapšen je zbog sumnje da je pomagao izvršiocu krivičnog djela, ali je kasnije pušten uz kauciju.

Istraga je pokrenuta nakon prijave o mogućem ubistvu u četvrti Vandsvort u južnom Londonu, u blizini stanice Klapam Džankšn prije dva dana.

Metropolitanska policija saopštila je da su se žrtva i dvojica uhapšenih muškaraca poznavali.

Područje parka ostalo je ograđeno tokom današnjeg dana, dok policija sprovodi istragu, prenosi Srna.