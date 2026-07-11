Logo

Tijelo muškarca pronađeno u koferu u blizini dječijeg igrališta: Užas u Velikoj Britaniji

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 22:08

Komentari:

0
Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Tijelo muškarca pronađeno je u koferu u blizini dječijeg igrališta u parku u Ročesteru, u engleskoj oblasti Kent, prenosi britanski "Telegraf".

Policija je pretražila rekreativni teren Borstal u Ročesteru nakon prijave da se u parku nalazi kofer "prekriven stotinama muva".

Срђан Алексић

Region

Srđan Aleksić pronađen mrtav u Sloveniji

U njemu je pronađeno tijelo, a policija je saopštila da su zbog sumnje na ubistvo uhapšena dvojica muškaraca od 27 i 32 godine.

Treći muškarac uhapšen je zbog sumnje da je pomagao izvršiocu krivičnog djela, ali je kasnije pušten uz kauciju.

Istraga je pokrenuta nakon prijave o mogućem ubistvu u četvrti Vandsvort u južnom Londonu, u blizini stanice Klapam Džankšn prije dva dana.

Metropolitanska policija saopštila je da su se žrtva i dvojica uhapšenih muškaraca poznavali.

Područje parka ostalo je ograđeno tokom današnjeg dana, dok policija sprovodi istragu, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

pronađeno tijelo

Velika Britanija

dječije igralište

Komentari (0)

Više iz rubrike

Амерички предсједник Доналд Трамп гестикулира док напушта бину након конференције за медије на крају самита Г7 у Евијан ле Бену, Француска, у сриједу, 17. јуна 2026. године.

Svijet

Tramp: Odlično sam prošao ljekarski i kognitivni pregled

2 h

0
Сједница Савјета безбједности.

Svijet

Ambasador Slovenije pri UN podnio ostavku

2 h

0
Мађарски премијер Петер Мађар разговара са новинарима по доласку на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.

Svijet

Mađar zaprijetio predsjedniku: Pokrenuću postupak ako ne potpiše

3 h

0
Култура сјећања српских жртава коначно на глобалној сцени

Svijet

Kultura sjećanja srpskih žrtava konačno na globalnoj sceni

3 h

0

  • Najnovije

22

23

Užas: Djevojka izbodena u parku kod Vukovog spomenika, prebačena na reanimaciju

22

08

Tijelo muškarca pronađeno u koferu u blizini dječijeg igrališta: Užas u Velikoj Britaniji

22

05

Nikola Vasilj sve iznenadio izborom novog kluba!

22

02

Vuk Janković iz Trebinja osvojio bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike

21

43

Borba sa vatrenom stihijom: Dva velika požara spojena u jedan, sve snage na terenu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima