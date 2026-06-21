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Važno otkriće u Mahovljanima

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 15:56

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Археологија у Маховљанима
Foto: Nezavisne

Značajno arheološko nalazište otkriveno je, na privatnom imanju u Mahovljanima kod Laktaša.

Prema prvim procjenama, a na osnovnu pronađene grnčarije, objekat zidan kamenom i krečnim malterom, potiče iz perioda od prvog do četvrtog vijeka.

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Pronađeni su i ulomci opeke i krovnog pokrivača načinjenog od tegule i polukružnog crijepa.

Pregradni zidovi

Prema navodima Zavičajnog muzeja Gradiška, objekat čini nekoliko prostorija, o čemu jasno svjedoče pregradni zidovi.

Arheolog Dušan Kojić podsjeća da je područje sela Mahovljani, u arheološkoj literaturi prepoznato kao veoma značajno.

Zoran Jovanić, arheolog i predsjednik fondacije "Ad Fines" iz Laktaša je prošle sedmice obavijestio Zavičajni muzej Gradiška, lokalne vlasti i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske o pronalasku arheološkog lokaliteta, prilikom građevinskih radova u Mahovljanima.

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Reakcijom ovih institucija i Jovanićevim zalaganjem radovi su obustavljeni.

"Pravovremenom reakcijom sačuvan je ovaj, veoma značajan arheološki lokalitet kojeg treba istražiti, utvrditi period iz kojeg potiče i sačiniti plan zaštite. To su tragovi davne prošlosti, od izuzetne važnosti za kulturno naslijeđe", kazao je za "Nezavisne novine" arheolog Dušan Kojić.

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Tagovi :

Arheološka iskopavanja

Arheološko otkriće u Mahovljanima

Mahovljani

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