Instagram mijenja način objavljivanja slika: Funkcija koja će obradovati mnoge korisnike

Instagram je konačno omogućio dodavanje različitih opisa za svaki slajd u karuselu, a Android korisnici dobijaju i moćno pojačanje za kameru.

Instagram je upravo uveo opciju koja se već dugo traži. Platforma sada omogućava korisnicima da dodaju jedinstvene opise za svaki pojedinačni slajd u karuselu. Ranije su svi slajdovi dijelili isti opis, što je definitivno otežavalo pričanje koherentne priče kroz više slika.

Ovoj opciji pristupa se preko prekidača (toggle) kada dodirnete polje za unos opisa. Na taj način, na samim korisnicima je da odluče da li žele da ulože dodatni trud i osmisle više različitih opisa.

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Ova društvena mreža zasnovana na vizuelnom sadržaju u posljednje vrijeme uvodi promjene na sve strane. Kamera unutar aplikacije sada podržava Ultra HDR noćni režim na Android uređajima.

Pored toga, platforma sada omogućava korisnicima da personalizuju algoritam i promijene redoslijed objava na svom profilu

(B92)