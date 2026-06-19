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„Pakleni brod“ iz Drugog svetskog rata pronađen kraj obala Filipina

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 07:04

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Олупина брода
Foto: pexels/Rain Lü

Olupina broda iz flote „paklenih brodova“ Japana otkrivena je kraj Filipina. Ovaj brod, „Hofuku Maru“, prenosio je više od 1.200 ratnih zarobljenika, uglavnom britanskih i holandskih vojnika i oficira, kada su ga 21. septembra 1944. potopili američki borbeni avioni.

„Pakleni brodovi“ korišćeni su za prevoženje ratnih zarobljenika tokom Drugog svjetskog rata, a najveći dio zarobljenika radio je na izgradnji ozloglašene „željeznice smrti“ između Burme i Tajlanda.

„Nažalost, savezničke snage potopile su mnoge od ovih brodova za prevoz zatvorenika. Bili su ofarbani tako da izgledaju kao dio ratne mornarice i bili su u japanskim konvojima, pa su ih savezničke snage smatrale legitimnim vojnim ciljevima“, rekao je Džoš Gejts, vođa ekspedicije i američki TV voditelj.

Gejts se udružio sa Fondacijom za sjećanje na paklene brodove (Hellships Memorial Foundation), američkom neprofitnom organizacijom sa sedištem u zalivu Subik na Filipinima, kako bi istražio potapanje paklenog broda Hofuku Maru.

„Njegova olupina nikada ranije nije pronađena, vjerovatno zato što su se istraživači vodili netačnim američkim zapisima i tražili previše sjeverno“, rekao je on.

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Međutim, japanski ratni zapisi bili su precizniji u vezi sa lokacijom olupine, što je pomoglo timu da pronađe ostatke broda Hofuku Maru u januaru, rekao je Gejts.

Njegov tim je od tada obavio pet zarona do olupine, koja se nalazi nekoliko kilometara od zapadne obale glavnog filipinskog ostrva Luzon, na dubini od oko 50 metara.

Japan je imao flotu od više od 130 paklenih brodova tokom Drugog svjetskog rata, ali su olupine samo nekolicine pronađene.

Mnogi brodovi pakla, uključujući Hofuku Maru, bili su prepravljeni teretni brodovi. Hofuku Maru je korišćen kao brod za zarobljenike od 1942. godine do potapanja oko dvije godine kasnije.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

brodovi

Filipini

Olupina broda

Japan

Drugi svjetski rat

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