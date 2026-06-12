Iranci pokušali napasti brodove u Ormuskom moreuzu: Amerika oborila dva drona

Američke snage oborile su dva iranska drona koji su navodno pokušali da napadnu trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu, javlja "Foks njuz", pozivajući se na visokog neimenovanog zvaničnika Pentagona.

"Izgleda da je Iran pokušao da napadne komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz. Američke snage su oborile dva iranska borbena drona, a saobraćaj kroz moreuz se nastavlja", naveo je izvor.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je sinoć da su sve strane, uključujući Izrael, postigle dogovor o završnim tačkama mirovnog sporazuma Sjedinjenih Država i Irana, koji bi mogao da bude finalizovan u narednih nekoliko dana.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei potvrdio je da su dogovorene glavne tačke memoranduma o razumijevanju sa SAD.

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Novinski portal "Aksios", pozivajući se na neimenovane izvore, objavio je da je iranska strana već odobrila sporazum na visokom nivou i da se čeka odobrenje vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija.