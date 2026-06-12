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Djevojčica upala u kazan u kom se kuvao džem

Autor:

ATV
12.06.2026 07:58

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Dvogodišnja djevojčica iz okruga Timiš u Rumuniji hitno je prebačena u bolnicu nakon što je upala u kazan u kojem je porodica u dvorištu kuće kuvala džem.

Dijete je dobilo medicinsku pomoć, a policija je otvorila krivični predmet i pokušava da utvrdi kako se tačno dogodio incident, piše Antena Observator.

"Dana 10. juna 2026. godine, oko 14.55 časova, policajci Sedme seoske policijske stanice Lugoj obaviješteni su putem poziva na broj 112 da je dvogodišnja djevojčica navodno upala u posudu koja se koristi za pripremu hrane, u kojoj se nalazila vrela tečnost, u dvorištu jednog objekta u mestu Petroasa Mare. Policajci su hitno izašli na lice mjesta, a nakon izvršenih provjera utvrđeno je da su navodi potvrđeni", saopštio je u četvrtak IPJ Timiš.

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Prema navodima spasilaca, dijete je upalo u kazan u kojem je porodica kuvala džem. Djevojčica je prevezena u bolnicu kako bi joj bila ukazana medicinska pomoć, piše News.ro.

U ovom slučaju otvoren je krivični predmet zbog nanošenja tjelesnih povreda iz nehata, a istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima se incident dogodio.

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Rumunija

povrijeđena djevojčica

incident

nezgoda

djevojčica upala u kazan

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