Ubistvo u Paraćinu: Muškarac izboden na smrt ispred porodične kuće

U Paraćinu se jutros dogodilo teško ubistvo, u kojem je jedna osoba izgubila život nakon brutalnog napada.

Prema prvim informacijama, do zločina je došlo nakon kraće rasprave, kada je muškarac čiji su inicijali S.R. zadobio više ubodnih rana oštrim predmetom. Napad se dogodio ispred njegove porodične kuće.

Na lice mjesta ubrzo su stigle policijske ekipe i Hitna pomoć, ali, nažalost, povrijeđenom muškarcu nije bilo spasa.

Kako mediji prenose, osumnjičeni za ovo djelo ubrzo je pronađen i uhapšen, te mu je određeno policijsko zadržavanje.

Policija je na licu mjesta obavila uviđaj, a sve okolnosti pod kojima je došlo do ovog zločina biće utvrđene daljom istragom koja je u toku, prenosi Blic.