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Kolaps u Banjaluci: Tri udesa potpuno zakočila saobraćaj

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ATV
11.06.2026 17:47

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Колапс у Бањалуци: Три удеса потпуно закочила саобраћај
Foto: Patrole- Radari

Vozače i putnike javnog prevoza koji poslijepodne putuju iz Banjaluke dočekao je saobraćajni kolaps.

Na izlazu iz Banjaluke popodne su se dogodile čak tri saobraćajne nezgode, zbog čega je došlo do potpunog saobraćajnog kolapsa, a kretanje vozila je posebno otežano i usporeno na čitavom pravcu prema Prijedorskoj petlji.

Do udesa je došlo u naseljima Lazarevo i Derviši.

Sudar dva automobila dogodio se na raskrsnici u blizini Ambulante Lazarevo, dok su se preostale dvije nezgode desile u Dervišima.

Jedna nezgoda se dogodila na raskrsnici kod tržnog centra Kort, a druga na skretanju kod tržnog centra FIS.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

kolaps

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