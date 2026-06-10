Oglasila se banjalučka policija: Povrijeđena dva dječaka

Dva dječaka povrijeđena su danas u incidentu koji se dogodio u Prijakovcima kod Banjaluke, potvrđeno je iz PU Banjaluka.

Prema nezvaničnim informacijama do povrijeđivanja je došlo u šumi kada su dvojica dječaka pronašla pušku, takozvani kratež, koji je tokom igre opalio.

"Danas u 16:30 časova PU Banjaluka prijavljeno je da se u mjestu Prijakovci dogodio incident u kojem su dva maloljetna lica zadobila tjelesne povrede. Povrijeđenim maloljetnicima se ukazuje ljekarska pomoć na UKC RS, navode iz PU Banjaluke.

Fragmenti sačme pogodili su jednog od dječaka u predjelu plećke, a zadobio je lakše povrede koje nisu opasne po život.

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Kako nezvanično saznajemo, oni su prvo rekli da je "neko na njih pucao", nakon čeka su priznali da su to izmislili.

"Policijski službenici preduzimaju sve neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja. O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac za maloljetnike OJT Banjaluka", navode PU Banjaluka.