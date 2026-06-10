Potvrđeno za ATV: Dječak povrijeđen u pucnjavi u Prijakovcima

Autor:Ognjen Matavulj
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Dječak iz Banjaluke povrijeđen je u pucnjavi koja se dogodila u Prijakovcima kod Banjaluke, potvrđeno je za ATV.
Prema nezvaničnim informacijama do povrijeđivanja je došlo u šumi kada su dvojica dječaka pronašla pušku, takozvani kratež, koji je tokom igre opalio.
Hronika
Drama kod Banjaluke: Opalilo oružje, povrijeđen dječak
Fragmenti sačme pogodili su jednog od dječaka u predjelu plećke. Zadobio je lakše povrede koje nisu opasne po život.
Prevezen je u UKC Republike Srpske, gdje mu se ukazuje pomoć.
Na licu mjesta nalaze se policijski službenici PU Banjaluka.
U toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više informacija.
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