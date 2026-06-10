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Potvrđeno za ATV: Dječak povrijeđen u pucnjavi u Prijakovcima

Autor:

Ognjen Matavulj
10.06.2026 20:52

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Dječak iz Banjaluke povrijeđen je u pucnjavi koja se dogodila u Prijakovcima kod Banjaluke, potvrđeno je za ATV.

Prema nezvaničnim informacijama do povrijeđivanja je došlo u šumi kada su dvojica dječaka pronašla pušku, takozvani kratež, koji je tokom igre opalio.

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Fragmenti sačme pogodili su jednog od dječaka u predjelu plećke. Zadobio je lakše povrede koje nisu opasne po život.

Prevezen je u UKC Republike Srpske, gdje mu se ukazuje pomoć.

Na licu mjesta nalaze se policijski službenici PU Banjaluka.

U toku je uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više informacija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Prijakovci

Pucnjava

Banjaluka

Dječak

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