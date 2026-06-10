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Uhapšen Sergej Furtula, osumnjičeni za pokušaj ubistva na Vracama

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Ognjen Matavulj
10.06.2026 17:00

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Sarajevska policija uhapsila je Sergeja Furtulu (2006) iz Istočnog Sarajeva osumnjičenog za pokušaj ubistva u Spomen-parku Vraca. Furtula je u pucnjavi ranjen i trenutno se nalazi na bolničkom liječenju na KCUS.

U pucnjavi koja se dogodila 7. juna osim Sergeja Furtule ranjeni su u Amel Bogučanin i Branislav Janjić.

Tužilaštvo zatražilo pritvor Bogućaninu i Gariboviću

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Amelu Bogućaninu i Amaru Gariboviću, osumnjičenima za učešće u pucnjavi u spomen parku Vraca.

мјесто пуцњаве Враце

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Bogućanin i Garibović osumnjičeni za pokušaj trostrukog ubistva

Bogućanin je u pucnjavi ranjen, kao i Branislav Janjić i Sergej Furtula. Sumnja se da je u svemu učestvovao i Sergejev otac Blaško Furtula koji je navodno ranjen, ali se nalazi u bjekstvu i za njim se intenzivno traga.

Pokušaj trostrukog ubistva

U Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu navode da su Bogućanin i Garibović osumnjičeni za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja.

”Pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti od prikrivanja dokaza, ometanje istrage, utjecaja na svjedoke, ponovljanje krivičnog djela i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenih moglo doći do uznemirenja javnosti”, saopštilo je Tužilaštvo KS.

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Dodaju da se osumnjičenima na teret stavlja da su 7. juna 2026. godine, nakon prethodnog dogovora i sa podijeljenim ulogama, na području Spomen-parka Vraca u Sarajevu pokušali ubiti tri osobe.

Dogovorili sastanak

”Prema navodima istrage, sastanak između osumnjičenih i oštećenih bio je dogovoren radi rješavanja ranijih nesuglasica. Nakon kraće verbalne prepirke, osumnjičeni su iz vatrenog oružja ispalili više hitaca prema trojici muškaraca.

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Tom prilikom dvije osobe zadobile su povrede opasne po život, dok je treća osoba zadobila teške tjelesne povrede i nalazi se u bjekstvu. Za njim je raspisana potraga”, navode u Tužilaštvu KS.

Dodaju da je osumnjičeni Bogućanin ispitan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u kojoj je hospitalizovan nakon pucnjave.

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Sergej Furtula

Pucnjava

Amel Bogučanin

Spomen-park Vrace

Blaško Furtula

Branislav Janjić

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