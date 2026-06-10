Naučnici otkrili da je izgubljena planeta u Sunčevom sistemu bila velika kao Mars

Naš Sunčev sistem je možda nekada sadržao drugi svijet, koji više ne postoji. To je davno izgubljena planeta koja je, prije svog kataklizmičnog kraja, možda dostigla veličinu gotovo sličnu Marsu.

Možda nikada ne bismo saznali za njeno postojanje da njeni fragmenti nisu završili na Zemlji, piše Science Alert .

Prije oko 4,56 milijardi godina, rani Sunčev sistem je ličio na haotičnu arenu gdje su se stijene i bezbroj planetarnih tijela eksplozivno sudarali. Nova studija sada nudi dodatne dokaze da je u tom kosmičkom haosu bio prisutan i „planetarni embrion“ veličine Mjeseca i Marsa.

„Nevjerovatno je pomisliti da je svijet ove veličine nekada postojao“, kaže Aron Bel, eksperimentalni petrolog sa Univerziteta Kolorado u Boulderu i glavni autor studije. „Znamo za njega samo zato što se nekoliko njegovih dijelova pukom srećom našlo na Zemlji.“

Tragovi u meteoritu iz Sahare

Najnoviji dokazi o veličini ove potencijalne protoplanete prve generacije dolaze od nečeg mnogo manjeg - meteorita teškog samo oko pola kilograma. Meteorit NWA (Sjeverozapadna Afrika) 12774 otkriven je 2019. godine u pustinji Sahara.

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Sastoji se od tamne matrice ispresecane sitnim kristalima olivina, izuzetno česte grupe minerala i primarnog sastojka Zemljinog plašta.

NWA 12774 pripada izuzetno rijetkoj grupi kamenih meteorita zvanih angrit, koji čine samo 0,09 procenata svih meteorita pronađenih na Zemlji.

Angriti su takođe izuzetno drevni. Smatraju se najstarijim poznatim magmatskim stijenama, formiranim samo nekoliko miliona godina nakon što su prve čvrste materije počele da se kondenzuju iz naše solarne magline, u vreme kada je univerzum bio samo dvije trećine svoje sadašnje starosti.

Planeta ili asteroid?

Vjeruje se da su meteoriti u ovoj grupi nastali fragmentacijom većeg objekta, koji naučnici nazivaju angritovo matično tijelo (APB). Međutim, veličina ovog tijela je predmet žestoke debate. Pošto angriti sadrže samo male količine silicijum dioksida, glavne komponente stenovitih planeta, neki naučnici su postavili hipotezu da je APB mogao biti asteroid prečnika do 200 kilometara koji se formirao dalje od Sunca.

Moglo je biti slično Vesti, drugom najvećem objektu u našem glavnom asteroidnom pojasu.

„Materijali od kojih je formirano matično tijelo angrita značajno se razlikuju od onih sa Zemlje i Marsa“, objašnjava Bel. „Ovo ukazuje na poseban i odvojen evolutivni put u formiranju planeta u ranoj istoriji našeg Sunčevog sistema.“

S druge strane, neki istraživači sugerišu da je APB mogao biti svijet veličine planete, zasnivajući tu teoriju na dokazima o njegovoj unutrašnjoj magmatskoj aktivnosti pronađenoj u meteoritima.

Pritisak otkriva veličinu

Da bi preciznije odredili veličinu ovog enigmatičnog protoplanetarnog tijela, tri naučnika su detaljnije proučila meteorit NWA 12774. Procenili su njegove kristalne agregate i sastav koristeći analizu elektronskom mikrosondom i rendgenske mape visoke rezolucije. Takođe su razvili novi geobarometrijski model za rekonstrukciju pritiska potrebnog za formiranje struktura viđenih u meteoritu.

Istraživači su otkrili da NWA 12774 sadrži kristale klinopiroksena bogate aluminijumom, koji se formiraju pod uslovima visokog pritiska.

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Unutrašnjost manjeg objekta sličnog asteroidu vjerovatno ne bi mogla da stvori takav pritisak, što sugeriše da se meteorit formirao u magmatskoj unutrašnjosti masivnog planetarnog tijela pod visokim pritiskom.

Na osnovu geobarometrijskih proračuna i drugih faktora, istraživači su izračunali da je minimalni radijus APB-a mogao biti oko 1.000 kilometara. Međutim, relativno očuvana priroda njegovih kristala sugeriše da su se formirali na manjim dubinama unutar velikog rezervoara magme, što ukazuje na mnogo veće tijelo.

Prema ovim procjenama, APB je mogao imati poluprečnik od 1.800 kilometara, što ga čini malo širim od Mjeseca, sve do 3.300 kilometara, što je samo malo manje od Marsa.

Kako je nestao antički svijet?

Kako je ova potencijalna planeta doživela svoj prerani kraj ostaje nepoznato. Neke nepovezane studije teoretiziraju da je mladi, nestabilni Jupiter možda doprineo njenoj sudbini. Bilo da je uništen kataklizmičkim udarom ili rastrgnut gravitacionim silama, njegovi fragmenti su se rasuli po Sunčevom sistemu, pružajući vrsti primata na preživjeloj planeti priliku da dešifruje njeno drevno postojanje.

Sasvim je moguće da će biti otkriveni duhovi drugih protoplaneta, skriveni u meteoritskom materijalu koji je još uvijek rasut po Sunčevom sistemu ili u raznim zemaljskim kolekcijama. „Postoji mnogo meteorita koji sjede u fiokama i nisu detaljno proučeni, tako da vjerovatno postoji još takvih protoplaneta za koje čak ni ne znamo“, zaključuje Bel.

(indeks)