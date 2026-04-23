NASA došla do novih otkrića na Marsu

Naučnici američke svemirske agencije NASA saopštili su da je rover "Kjuriositi" otkrio do sada najraznovrsniji skup organskih molekula na Marsu, uključujući i jedinjenja koja nikada ranije nisu zabilježena na toj planeti.

U uzorku stene, prikupljenom još 2020. godine u oblasti Šarpa, planine visoka oko 5,5 kilometara u centru marsovskog kratera Gejl, identifikovan je 21 organski molekul, od kojih je sedam prvi put detektovano na Marsu, navodi se u radu objavljenom u časopisu Nejčr Komunikejšn.

Istraživači ističu da nije moguće sa sigurnošću utvrditi da li su molekuli nastali biološkim ili geološkim procesima, ali naglašavaju da otkriće dodatno potvrđuje da je drevni Mars imao hemijske uslove pogodne za razvoj života.

Među novootkrivenim jedinjenjima nalaze se i azotni heterocikli, strukture koje se smatraju potencijalnim pretečama molekula poput DNK i RNK, kao i benzotiofen, organsko jedinjenje koje je ranije registrovano u meteoritima.

Uzorak, nazvan "Meri Aning 3", potiče iz regiona za koji se vjeruje da je nekada bio bogat vodom, sa jezerima i tokovima koji su postojali pre više milijardi godina, što je pogodovalo očuvanju organskih materija u stenama.

Analize su sprovedene direktno na Marsu pomoću mini-laboratorije SAM (Simple analysis at Mars), ugrađene u rover, robotsko vozilo namjenjeno za kretanje po površini drugih planeta.

Metodologija je uključivala bušenje stene, zatim zagrevanje uzorka u peći na visokoj temperaturi i korišćenje tehnike "mokre hemije", prvi put korišćene na Marsu, uz upotrebu tetrametilamonijum hidroksida rastvarača koji razlaže velike molekule radi identifikacije.

Da bi provjerili reakcije sa materijalima iz drugog svijeta, autori rada su takođe testirali tehniku na Zemlji sa dijelom meteorita Merčison, jednog od najproučavanijih meteorita svih vremena.

Star više od 4 milijarde godina, Merčison sadrži organske molekule koji su posejani širom ranog Sunčevog sistema, a utvrđeno je da uzorak iz Merčisona izložen rastvaraču razlaže mnogo veće molekule na neke od onih viđenih u Meri Aning 3, uključujući benzotiofen.

Taj rezultat potvrđuje da su molekuli sa Marsa pronađeni u Meri Aning 3 mogli nastati razgradnjom još složenijih jedinjenja relevantnih za život.

(sputnik srbija)