Bjelajac: Vlada će nastaviti da ulaže u investicioni, eko-sistem i obrazovanje

Vlada Republike Srpske nastaviće da više ulaže u inovacioni, eko-sistem i u kvalitet obrazovanja Srpske, rekao je danas pomoćnik ministra za naučnotehnološki razvoj Zoran Bjelajac na Međunarodnoj izložbi "Inost mladih 2026", na kojoj će biti predstavljeno više od 500 inovacija iz Srpske, Rusije, Srbije, Rumunije, Italije, Slovenije, Hrvatske.

"Resorno ministarstvo nastaviće da podržava Savez inovatora Republike Srpske u ovoj godini", rekao je Bjelajac novinarima u Banjaluci na Međunarodnoj izložbi "Inost mladih" koja je posvećena 170 godina od rođenja srpskog naučnika Nikole Tesle.

Bjelajac je naveo da će ove godine početi izgradnja prvog Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske.

"Vlada Republike Srpske opredijeljena je da izgradi ozbiljan inovacioni ekosistem koji će omogućiti našim mladim ljudima da se bave inovacijama na mnogo ozbiljnijem nivou", istakao je Bjelajac.

Predsjednik Udruženja inovatora grada Banjaluka i organizator "Inosta mladih 2026" Ana Lojić rekla je da će na manifestaciji biti 1.200 izlagača koji će predstaviti više od 500 inovacija iz Republike Srpske, Rusije, Rumunije, Italije, Srbije, Slovenije, Hrvatske.

"Inovativni materijal se sastoji od električnih automobila, automatike i iz oblasti informatike koji su napravili učenici srednjih škola, a može biti primjenjiv u svim lokalnim zajednicama", istakla je Lojićeva.

Učenik Srednje tehničke škole "Mihajlo Pupin" iz Bijeljine Uroš Bosiljčić rekao je da je njegov projekat "Pametna rukavica" za prevod znakovnog jezika u realnom vremenu namijenjen za gluvonijeme osobe.

Zamjenik direktora Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske Duško Barić rekao je da su inovacije značajan resurs Srpske za koju je potrebna institucionalna i finansijska podrška Srpske.

"Želimo da ovo ne ostane samo u formi eksponata i radova, već da institucionalnom podrškom Vlade Republike Srpske ovi patenti i inovacije dođu u svaki dio Srpske do krajnjih korisnika", naveo je Barić.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić rekla je da postoji dugogodišnja saradnja Zavoda i Saveza inovatora Republike Srpske, te da Zavod podržava ovu manifestaciju.

Tanasićeva je istakla da proslavljaju srpske naučnike koji su dragulji u svjetskoj nauci, prenosi Srna