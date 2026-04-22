Bjelajac: Vlada će nastaviti da ulaže u investicioni, eko-sistem i obrazovanje

22.04.2026 12:52

помоћник министра за научнотехнолошки развој Зоран Бјелајац
Foto: Vlada Republike Srpske

Vlada Republike Srpske nastaviće da više ulaže u inovacioni, eko-sistem i u kvalitet obrazovanja Srpske, rekao je danas pomoćnik ministra za naučnotehnološki razvoj Zoran Bjelajac na Međunarodnoj izložbi "Inost mladih 2026", na kojoj će biti predstavljeno više od 500 inovacija iz Srpske, Rusije, Srbije, Rumunije, Italije, Slovenije, Hrvatske.

"Resorno ministarstvo nastaviće da podržava Savez inovatora Republike Srpske u ovoj godini", rekao je Bjelajac novinarima u Banjaluci na Međunarodnoj izložbi "Inost mladih" koja je posvećena 170 godina od rođenja srpskog naučnika Nikole Tesle.

Bjelajac je naveo da će ove godine početi izgradnja prvog Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske.

"Vlada Republike Srpske opredijeljena je da izgradi ozbiljan inovacioni ekosistem koji će omogućiti našim mladim ljudima da se bave inovacijama na mnogo ozbiljnijem nivou", istakao je Bjelajac.

Predsjednik Udruženja inovatora grada Banjaluka i organizator "Inosta mladih 2026" Ana Lojić rekla je da će na manifestaciji biti 1.200 izlagača koji će predstaviti više od 500 inovacija iz Republike Srpske, Rusije, Rumunije, Italije, Srbije, Slovenije, Hrvatske.

"Inovativni materijal se sastoji od električnih automobila, automatike i iz oblasti informatike koji su napravili učenici srednjih škola, a može biti primjenjiv u svim lokalnim zajednicama", istakla je Lojićeva.

Učenik Srednje tehničke škole "Mihajlo Pupin" iz Bijeljine Uroš Bosiljčić rekao je da je njegov projekat "Pametna rukavica" za prevod znakovnog jezika u realnom vremenu namijenjen za gluvonijeme osobe.

Zamjenik direktora Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Republike Srpske Duško Barić rekao je da su inovacije značajan resurs Srpske za koju je potrebna institucionalna i finansijska podrška Srpske.

"Želimo da ovo ne ostane samo u formi eksponata i radova, već da institucionalnom podrškom Vlade Republike Srpske ovi patenti i inovacije dođu u svaki dio Srpske do krajnjih korisnika", naveo je Barić.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić rekla je da postoji dugogodišnja saradnja Zavoda i Saveza inovatora Republike Srpske, te da Zavod podržava ovu manifestaciju.

Tanasićeva je istakla da proslavljaju srpske naučnike koji su dragulji u svjetskoj nauci, prenosi Srna

Više iz rubrike

Астероид у свемиру.

Nauka i tehnologija

Prijetnja asteroidima nije nestala

16 h

0
Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Nauka i tehnologija

Aplikacija koju koristite svaki dan uvodi naplatu?

22 h

0
Огласио се Инстаграм тим након притужби корисника, тврде да је ситуација под контролом

Nauka i tehnologija

Oglasio se Instagram tim nakon pritužbi korisnika, tvrde da je situacija pod kontrolom

23 h

0
Капа која чита мисли

Nauka i tehnologija

Stigla je kapa koja čita vaše misli i piše umjesto vas?

1 d

0

  • Najnovije

13

27

Zašto nije počelo suđenje za stravičnu nesreću u Banjaluci?

13

19

"Idiote, šta misliš da si u svojoj kući": Teniser iz BiH se zamalo obračunao s navijačem

13

09

Nafta krenula "Družbom"

13

02

"Filmska priča": Melina muža multimilionera upoznala u taksiju

12

57

Košarac: SNSD i njegovi predstavnici ne blokiraju, već štite svoja nacionalna prava

