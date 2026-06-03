Fond PIO objavio listu firmi: Ko može da vam obustavi novčana primanja?

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske objavio je listu pravna lica sa kojima Fond ima zaključene ugovore o vršenju obustava na novčana primanja korisnika prava.

Sve se, kako navode iz Fonda radi, kako bi se spriječilo širenja netačnih i obmanjujućih informacija među korisnicima prava.

"U cilju tačnog i blagovremenog informisanja javnosti, te sprečavanja širenja netačnih i obmanjujućih informacija među korisnicima prava, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava javnost o pravnim licima sa kojima ima zaključene ugovore o vršenju obustava na novčana primanja korisnika prava. Zaključivanje ovih ugovora vrši se na osnovu prijedloga Udruženja penzionera Republike Srpske, a spisak pravnih lica sa kojima su ugovori potpisani redovno se ažurira i dostupan je na zvaničnoj veb stranici Fonda (www.fondpiors.org) u folderu „Informacije za korisnike“", navode iz Fonda.

Pravna lica koja mogu vršiti obustavu

Iz Fonda podsjećaju da se obustave na novčanim primanjima korisnika prava vrše isključivo u slučajevima kada korisnik dostavi pismenu saglasnost kojom odobrava obustavu dijela penzije radi izmirenja obaveza nastalih po osnovu kupovine robe ili korišćenja usluga.

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"Fond sve aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o zaštiti prava i interesa korisnika. Zbog toga pozivamo korisnike da se o svim relevantnim informacijama informišu putem zvaničnih kanala komunikacije Fonda i da ne nasjedaju na neprovjerene informacije koje mogu dovesti do zabune ili pogrešnog tumačenja postupaka Fonda", navode iz Fonda.