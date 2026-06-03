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Fond PIO objavio listu firmi: Ko može da vam obustavi novčana primanja?

Autor:

ATV
03.06.2026 13:15

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Fond PIO Republike Srpske
Foto: ATV

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske objavio je listu pravna lica sa kojima Fond ima zaključene ugovore o vršenju obustava na novčana primanja korisnika prava.

Sve se, kako navode iz Fonda radi, kako bi se spriječilo širenja netačnih i obmanjujućih informacija među korisnicima prava.

"U cilju tačnog i blagovremenog informisanja javnosti, te sprečavanja širenja netačnih i obmanjujućih informacija među korisnicima prava, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava javnost o pravnim licima sa kojima ima zaključene ugovore o vršenju obustava na novčana primanja korisnika prava. Zaključivanje ovih ugovora vrši se na osnovu prijedloga Udruženja penzionera Republike Srpske, a spisak pravnih lica sa kojima su ugovori potpisani redovno se ažurira i dostupan je na zvaničnoj veb stranici Fonda (www.fondpiors.org) u folderu „Informacije za korisnike“", navode iz Fonda.

Правна лица која могу вршити обуставу
Pravna lica koja mogu vršiti obustavu

Iz Fonda podsjećaju da se obustave na novčanim primanjima korisnika prava vrše isključivo u slučajevima kada korisnik dostavi pismenu saglasnost kojom odobrava obustavu dijela penzije radi izmirenja obaveza nastalih po osnovu kupovine robe ili korišćenja usluga.

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"Fond sve aktivnosti u ovoj oblasti sprovodi u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o zaštiti prava i interesa korisnika. Zbog toga pozivamo korisnike da se o svim relevantnim informacijama informišu putem zvaničnih kanala komunikacije Fonda i da ne nasjedaju na neprovjerene informacije koje mogu dovesti do zabune ili pogrešnog tumačenja postupaka Fonda", navode iz Fonda.

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Fond PIO

penzije

Isplata penzija

obustava penzije

Republika Srpska

Penzioneri

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