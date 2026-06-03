Kremlj otkrio o čemu će govoriti Putin na forumu u Sankt Peterburgu

Centralni događaj Međunarodnog foruma u Sankt Peterburgu je plenarna sjednica na kojoj će govoriti predsjednik Rusije Vladimir Putin, a kako je najavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, u centru pažnje biće i ekonomska i politička pitanja.

"Predsjednik će govoriti na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Stoga će glavni dio njegovog izlaganja, naravno, biti posvećen ekonomiji, ekonomskim pitanjima i problemima, kako u našoj zemlji tako i na međunarodnom nivou", rekao je Peskov na brifingu za novinare.

Ekonomija, međutim, nije potpuno odvojena od politike, dodao je on.

"Na ovaj ili onaj način, dodirne tačke sa političkim pitanjima uvijek su prisutne, pa će i tome biti posvećena pažnja", dodao je on.