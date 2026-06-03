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SAD predložile nove carine: Ove zemlje su na "listi"

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ATV
03.06.2026 08:00

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САД предложиле нове царине: Ове земље су на "листи"
Foto: Tanjug / AP / Damian Dovarganes

Administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa predložila je uvođenje dodatnih carina od 10 i 12,5 odsto na uvoz iz 60 ekonomija nakon što je utvrđeno da njihovi propusti u ograničavanju trgovine robom proizvedenom prinudnim radom predstavljaju nerazumnu praksu koja ograničava američku trgovinu.

Predlog je objavila Kancelarija američkog trgovinskog predstavnika (USTR) u okviru istrage o "nefer trgovinskim praksama", prenio je Rojters.

Riječ je o najnovijem nalazu administracije, koja nastoji da obnovi vanredne carine ukinute odlukom Vrhovnog suda SAD u februaru.

Prema prijedlogu, dodatne carine od 10 odsto bile bi uvedene na uvoz iz Kanade, Ekvadora, Evropske unije, Meksika, Pakistana, Argentine, Bangladeša, Kambodže, El Salvadora, Gvatemale, Malezije, kineskog regiona Tajvana i Velike Britanije, kao i pojedinih drugih ekonomija navedenih u istrazi.

Za preostalih 45 ekonomija obuhvaćenih istragom predložena je dodatna carina od 12,5 odsto.

Američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir rekao je da je neuspjeh ključnih trgovinskih partnera SAD da se "pozabave" uvozom robe proizvedene prinudnim radom "neprihvatljiv" i da američke radnike stavlja u nepovoljan položaj na globalnom tržištu.

USTR je, takođe, predložio poseban mehanizam za tekstilnu industriju koji bi omogućio da određene količine odjeće i tekstila budu uvezene po sniženim carinskim stopama, ali detalji o kvotama i tarifama za sada nisu objavljeni.

Ovaj prijedlog je uslijedio pred istek privremene carine od 10 odsto uvedene 20. februara, istog dana kada je Vrhovni sud poništio Trampove carine uvedene na osnovu Zakona o međunarodnim ekonomskim ovlašćenjima u vanrednim situacijama.

USTR je naveo da će od novih carina biti izuzeti pojedini proizvodi, uključujući energente, rijetke zemlje i određene metale, govedinu, kafu, određene vrste voća i povrća, farmaceutske proizvode, organske hemikalije i dijelove za avione.

Američka trgovinska agencija primaće javne komentare o predloženim mjerama do 6. jula, dok je javna rasprava zakazana za 7. jul, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

carina

Amerika

Donald Tramp

Uvoz

Vašington

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