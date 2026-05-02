"Nove američke carine su smrtonosan udarac za industriju EU"

Autor:ATV
Komentari:0
Direktor ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ocenio je danas da će nove američke carine značajno uticati na industrijski sektor EU.
"Carina od 25 odsto na automobile i kamione iz EU, u kombinaciji sa energetskom krizom, nanosi smrtonosan udarac već urušavajućem industrijskom sektoru EU", napisao je Dmitrijev na platformi Iks.
Američki predsjednik Donald Tramp je u petak izjavio da Vašington planira da poveća carine na uvoz automobila i kamiona iz Evropske unije na 25 odsto počev od sljedeće nedjelje.
Svijet
Američki lider je optužio EU da nije u potpunosti ispoštovala trgovinske sporazume postignute sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Tanjug.
Kako je istakao, nove mere se neće odnositi na vozila proizvedena u fabrikama u SAD.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
16
57
16
43
16
37
16
34
16
31
Trenutno na programu