"Nove američke carine su smrtonosan udarac za industriju EU"

Direktor ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ocenio je danas da će nove američke carine značajno uticati na industrijski sektor EU.

"Carina od 25 odsto na automobile i kamione iz EU, u kombinaciji sa energetskom krizom, nanosi smrtonosan udarac već urušavajućem industrijskom sektoru EU", napisao je Dmitrijev na platformi Iks.

Američki predsjednik Donald Tramp je u petak izjavio da Vašington planira da poveća carine na uvoz automobila i kamiona iz Evropske unije na 25 odsto počev od sljedeće nedjelje.

Američki lider je optužio EU da nije u potpunosti ispoštovala trgovinske sporazume postignute sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Tanjug.

Kako je istakao, nove mere se neće odnositi na vozila proizvedena u fabrikama u SAD.