"Nove američke carine su smrtonosan udarac za industriju EU"

ATV
02.05.2026 14:00

Кирил Дмитријев
Foto: Youtube/ FRANCE 24 English

Direktor ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ocenio je danas da će nove američke carine značajno uticati na industrijski sektor EU.

"Carina od 25 odsto na automobile i kamione iz EU, u kombinaciji sa energetskom krizom, nanosi smrtonosan udarac već urušavajućem industrijskom sektoru EU", napisao je Dmitrijev na platformi Iks.

Američki predsjednik Donald Tramp je u petak izjavio da Vašington planira da poveća carine na uvoz automobila i kamiona iz Evropske unije na 25 odsto počev od sljedeće nedjelje.

Си Ђинпинг Урсула Фон дер Лајен

Svijet

Ovakvu prijetnju Kina nije poslala Evropskoj uniji decenijama

Američki lider je optužio EU da nije u potpunosti ispoštovala trgovinske sporazume postignute sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Tanjug.

Kako je istakao, nove mere se neće odnositi na vozila proizvedena u fabrikama u SAD.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

