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Eksplozija u Zagrebu: Objekat se razletio po ulici, krov završio na željezničkoj stanici

Autor:

ATV
12.06.2026 09:12

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Dvije osobe su povrijeđene u eksploziji objekta brze hrane u Podsusedu u Zagrerbu, koja se dogodila nešto prije 8 časova.

Kako su potvrdili iz Policijske uprave zagrebačke, najvjerovatnije je riječ o curenju gasa. Težina povreda još nije poznata, a istraga eksplozije u Ulici Stara samoborska cesta je u toku.

Zaposleni su sjedili pored i bili su u šoku, a dijelovi objekta razletjeli su se po obližnjim parkiranim automobilima i željezničkoj stanici, ispričala je jedna čitateljka portala 24sata.hr.

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"Išla sam po hljeb u obližnju pekaru i odjednom se čula eksplozija u blizini. Svi smo se pogledali, a u sljedećem trenutku smo vidjeli krov te kućice na željezničkoj stanici, kućice više nije bilo. Otišla sam tamo, a momak iz obližnjeg objekta rekao je da su dvojica bila unutra. Vidjela sam ih kako sjede pored, bili su vidno u šoku. Oni su zaposleni, rekli su mi da su osjetili miris gasa kad su došli, zatim su uključili ventilaciju, a tada je sve eksplodiralo. Dijelovi kućice pali su po automobilima koji su bili parkirani u blizini. Jedan momak je imao vidne opekotine, ali mislim da nije ništa ozbiljno", kaže čitateljka tog portala.

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Zagreb

Eksplozija

eksplozija u Zagrebu

Policija

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