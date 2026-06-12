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Koliko su plate u Srpskoj povećane u odnosu na prošlu godinu?

Autor:

ATV
12.06.2026 08:15

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj u aprilu 2026. godine iznosila je 1.643 KM, što je nominalno za 11,5 odsto, a realno za 4,4 odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Zvanični statistički podaci potvrđuju pozitivan trend kretanja zarada, dok nadležne institucije najavljuju nastavak politike povećanja primanja, koja će biti dodatno intenzivirana u drugom dijelu godine.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna neto plata isplaćena u aprilu 2026. godine iznosila je 1.643 KM. Poređenje na godišnjem nivou ukazuje na nominalni rast od 11,5 odsto, dok realni indeks, prilagođen inflatornim kretanjima, iznosi 4,4 odsto.

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Plate grafika

Uz već realizovano povećanje od pet odsto u aprilu, Vlada Srpske najavljuje dodatni rast zarada od avgusta, što potvrđuje kontinuirani trend jačanja životnog standarda koji će biti intenziviran u drugom dijelu godine.

Novi rast: 5 odsto u avgustu

Ministar finansija Zora Vidović precizirala je dinamiku daljeg rasta: nakon aprilskog povećanja od pet odsto, od 1. avgusta slijedi novo povećanje od dodatnih pet odsto. Kumulativno, riječ je o značajnom poboljšanju primanja.

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"Ukupna cifra koja će se isplatiti za plate u ovoj godini je milijardu i 526 miliona KM, ili 118,4 miliona veća u odnosu na Budžet koji je bio planiran za ovu godinu", istakla je Vidovićeva.

Pregled prosječnih plata po sektorima

  • Stručne, naučne i tehničke djelatnosti: 2.228 KM
  • Informacije i komunikacije: 2.083 KM
  • Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja: 2.006 KM
  • Javna uprava i odbrana: 1.962 KM
  • Zdravstvo i socijalni rad: 1.854 KM
  • Obrazovanje: 1.670 KM
  • Građevinarstvo: 1.307 KM
  • Ugostiteljstvo i hotelijerstvo: 1.232 KM

Penzije i socijalna politika

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da će penzije u ovoj godini biti uvećane za ukupno 10 odsto.

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Nakon januarskog rasta od 6,45 odsto, od avgusta slijedi novo povećanje od 3,55 odsto.

Materinski dodatak

  • Roditelji-njegovatelji: Naknada se povećava sa 256 KM na 800 KM mjesečno.
  • Nezaposleni roditelji (četvoro i više djece): Naknada raste sa 750 KM na 800 KM (isplata počinje od jula).

"Za socijalnu zaštitu biće isplaćeno 611 miliona maraka, što je povećanje od 52 miliona u odnosu na planirano", rekla je Vidovićeva.

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Dodala je da je za dodatna prava roditelja-njegovatelja budžetom obezbijeđeno još 20 miliona maraka.

Podrška obrazovanju

Vlada je obezbijedila 900.000 KM za stipendiranje deficitarnih zanimanja. Učenici prvih razreda koji upisuju jedno od 20 deficitarnih zanimanja u 40 srednjih škola dobijaće stipendiju od 100 KM mjesečno uz pokrivene troškove prevoza. Takođe, odobreno je 92.880 KM za socijalno zbrinjavanje 189 radnika iz sedam preduzeća u procesima stečaja.

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