Logo

Biserni osmijeh sa štanda: Kad na pijaci biraš zube ko paprike

Autor:

ATV
11.06.2026 17:02

Komentari:

0
протезе за зубе пијаца бувљак
Foto: Društvene mreže

Ako ste mislili da su se na buvljacima svijeta vidjele sve moguće i nemoguće stvari, od kasetofona koji „samo što nije proradio“ do lijeve cipele broj 43, ova pijaca je upravo podigla ljestvicu na sasvim novi, stomatološki nivo.

Naime, društvenim mrežama, a posebno platformom Iks, kruži snimak koji je redefinisao pojam „jeftinog zdravstva“.

Zaboravite na zakazivanje mjesecima unaprijed, komplikovane otiske, držanje vilice otvorene dok vam ne utrne lice i, ono najvažnije, zaboravite na dizanje kredita da biste popravili osmijeh. Na sceni je, kako se navodi na snimku, najnovija ponuda bijeljinskog buvljaka - "zubi za ponijeti".

U tren oka do savršenog osmijeha

Na jednom od štandova, tik između polovnih bušilica i njemačkih deterdženata, osvanula je ponuda zbog koje bi svaki zubar u regiji dobro protrljao oči. Proteze. I to ne jedna ili dvije, već čitav asortiman – za sve ukuse, uzraste, vilice i dubine džepa.

Ponuda je organizovana po principu „švedskog stola“

Treba vam kompletna gornja za slave i sahrane, da se imate čime nasmijati kad vas slikaju? Ima. Fali vam samo kutnjak da pregrmite sezonu jagnjetine i svadbi? Naći će se, probere se u ćošku kutije. Na štandu su izložene sve vrste i veličine, pa kupac samo treba da priđe, zasuče rukave i krene u potragu za svojim „savršenim parom“.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bijeljina

proteze za zube

pijaca

video snimak

zubi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Колона аута на граничном прелазу

Društvo

Novi granični prelaz Rača dva - Sremska Rača dva

2 h

0
Снежана Ружичић дала изјаву у МУП-у СБК

Društvo

Snežana Ružičić dala izjavu u MUP-u SBK

3 h

0
Сунце

Društvo

Za vikend toplo, u nedjelju i do 31 stepen

3 h

0
пензије пензионери

Društvo

Vidović najavila: Penzioneri u Srpskoj dobijaju jednokratnu pomoć

3 h

0

  • Najnovije

18

40

Vanredno stanje u Pentagonu! Spratovi izolovani, naređena evakuacija!

18

36

Pucao iz kalašnjikova na autobus: Drama na jugu Srbije

18

29

Poruka iz Rusije: Lideri Francuske, Velike Britanije i Njemačke samo se pretvaraju da žele mir

18

22

Penzionerima novo povećanje penzija i isplata jednokratne pomoći

18

19

Edita napušta Beograd, seli se u osmom mjesecu trudnoće: "Ne tražim adresu, tražim mir"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima