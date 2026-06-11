Biserni osmijeh sa štanda: Kad na pijaci biraš zube ko paprike

Ako ste mislili da su se na buvljacima svijeta vidjele sve moguće i nemoguće stvari, od kasetofona koji „samo što nije proradio“ do lijeve cipele broj 43, ova pijaca je upravo podigla ljestvicu na sasvim novi, stomatološki nivo.

Naime, društvenim mrežama, a posebno platformom Iks, kruži snimak koji je redefinisao pojam „jeftinog zdravstva“.

Zaboravite na zakazivanje mjesecima unaprijed, komplikovane otiske, držanje vilice otvorene dok vam ne utrne lice i, ono najvažnije, zaboravite na dizanje kredita da biste popravili osmijeh. Na sceni je, kako se navodi na snimku, najnovija ponuda bijeljinskog buvljaka - "zubi za ponijeti".

U tren oka do savršenog osmijeha

Današnja ponuda na bijeljinskom buvljaku.

Za svakoga ponešto... pic.twitter.com/eJxET6WDnl — 𝕀𝕔𝕙 𝕓𝕚𝕟 𝕊𝕔𝕙𝕨𝕒𝕓𝕠 (@Netko_Iz_Masse) June 11, 2026

Na jednom od štandova, tik između polovnih bušilica i njemačkih deterdženata, osvanula je ponuda zbog koje bi svaki zubar u regiji dobro protrljao oči. Proteze. I to ne jedna ili dvije, već čitav asortiman – za sve ukuse, uzraste, vilice i dubine džepa.

Ponuda je organizovana po principu „švedskog stola“

Treba vam kompletna gornja za slave i sahrane, da se imate čime nasmijati kad vas slikaju? Ima. Fali vam samo kutnjak da pregrmite sezonu jagnjetine i svadbi? Naći će se, probere se u ćošku kutije. Na štandu su izložene sve vrste i veličine, pa kupac samo treba da priđe, zasuče rukave i krene u potragu za svojim „savršenim parom“.