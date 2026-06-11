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Za vikend toplo, u nedjelju i do 31 stepen

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ATV
11.06.2026 15:14

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Сунце
Foto: pexels/Roberto Lee Cortes

Naredna četiri dana u Republici Srpskoj biće sunčano i toplo vrijeme, a u ned‌jelju, 14. juna, maksimalna temperatura vazduha dostići će 31 stepen Celzijusov, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutro biće pretežno vedro i svježe, na istoku oblačnije, ponegd‌je uz rijeke i po kotlinama moguća je magla, dok će tokom dana biti pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, piše Srna

Uveče će na sjeveru doći do naoblačenja, a u ostalim krajevima ostaće vedro.

Maksimalna temperatura vazduha sutra će biti od 18 na jugozapadu do 26 na jugu i sjeveroistoku, a u višim pred‌jelima od 14 stepeni.

U subotu, 13. juna, ujutro biće pretežno vedro, na sjeveru oblačnije, tokom dana oblačnost sa sjevera širiće se ka svim krajevima, a ponegd‌je može pasti i malo kiše.

Maksimalna temperatura vazduha u subotu biće od 22 do 28, u višim pred‌jelima od 17 stepeni.

U nedelju, 14. juna, veći dio dana biće pretežno sunčano i toplije.

Poslije podne će razvoj oblačnosti biti usmjeren na sjeveru i istoku, mjestimično s prolaznom kišom i pljuskovima.

Maksimalna temperatura vazduha u ned‌jelju biće od 27 do 31, u višim pred‌jelima od 22 stepena Celzijusova.

U poned‌jeljak, 15. juna, preovladavaće sunčano i toplo uz umjeren razvoj oblačnosti, koji će usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom, dok će na jugu biti sunčano.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 26 do 31, a u višim pred‌jelima od 23 stepena.

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