Krenuli kući, a onda ih je vratio Kejn: Englezi se provukli do osmine finala

"Kopi" EURO, "paste" Mundijal. Engleska je koketirala sa šokantnom eliminacijom, gubila od DR Konga, ali uspjela da uz dosta muke dođe do preokreta i osmine finala Svjetskog prvenstva – 2:1 (0:1).

Heroj Gordog Albiona bio je, ko drugi nego, Hari Kejn. Do 75. minuta bio je nevidljiv, Afrikanci su do tada vodili golom Brajana Sipenge, a onda je pokazao zašto je u ovom trenutku jedan od kandidata za Zlatnu loptu. U kratkom intervalu praktično je izmislio dva gola, od čega drugi četiri minuta prije kraja i poslao svoju ekipu u osminu finala.

Možda i nezasluženo prema svemu viđenom, posebno što će Leopardi da žali do kraja života za najvećim promašajem dosadašnjeg toka Mundijala iz finiša prvog poluvremena. Tada je Joane Visa, najbolji fudbaler DR Konga, pogodio stativu sa nekoliko metara i okrenuo meč u drugi smjer. Da je tada pogodio ko zna šta bi bilo, vjerovatno bismo gledali najveću senzaciju Svjetskog prvenstva.

Ovako, Engleska je i pored očajne igre, u većem dijelu meča, uspela da izbjegne bruku zahvaljujući Kejnovoj klasi i zakaže okršaj sa Meksikom na kultnoj Asteki. Tamo će morati da prikaže mnogo bolju igru ako misli da ne ode kući (pre)rano.

Kada kilavo i potcjenjivački uđete u meč, pa makar bili i Engleska, onda vam sleduje mučenje i propast. Gordi Albion jeste bio veliki favorit, ali praktično nije postojao na terenu dobrih pola sata, iako sve pohvale moraju da idu Leopardima iz DR Konga.

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Već u samom uvodu su režirali šok smušenom reakcijom Ostrvljana kada je loše cijenio loptu Đed Spense, a Sipenga ostao sam na drugoj stativi da šutne u bliži ugao i iznenadi loše postavljenog Džordana Pikforda.

Dugo je trebalo izabranicima Tomasa Tuhela da shvate da se uporni i tvrdi gosti neće sami predati bez ikakve borbe, tek kada je uslijedila pauza za vodu. Tek poslije toga uslijedili su napadi ka super-raspoloženom Lionela Mpasija, koji je činio čuda.

Skidao je zicere Markusa Rašforda, koji nije mogao da postigne gol ni kada je šutirao pored golmana (skidali mu sa linije), Harija Kejna i Džuda Belingema, i rastao u junaka meča. Na poluvrijeme je otišao s sačuvanom mrežom, a vrlo lako je Kongo mogao da ima dva pogotka prednosti.

Joane Visa je promašio skoro pa nemoguće, s svega par metara na centaršut Arona van Bisake, kada je uzdrmao stativu već savladanog Pikforda i dao "udahnuo život" Engleskoj. Bio je to najveći promašaj u dosadašnjem toku turnira i kada je tako onda usledi kazna... Možda čak i nezaslužena, prenosi Sportal.