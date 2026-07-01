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Meksiko rutinski pobijedio Ekvador i čeka Englesku u osmini finala

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 06:41

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Свјетско првенство побједа Мексика на Свјетском првенству 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fernando Llano)

Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala Svjetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador 2:0. I druga od tri domaće selekcije turnira stigla je do pobjede u nokaut fazi.

Meksiko je na svom stadionu "Asteka" u Meksiko Sitiju nastavio sa odličnim igrama na turniru, pošto je upisao i četvrtu pobjedu bez primljenog pogotka.

Tim Havijera Agirea sav posao odradio je u prvih pola sata igre. Već u 22. minutu, Hulijan Kinjones je nastavio svoj odličan turnir i doveo Meksikance u vođstvo posle brze kontre.

Ofanzivac domaće selekcije je u tranziciji na sredini terena izbegao ofsajd, povukao je loptu sve do šesnaesterca, a onda snažno šutirao u bliži ugao gola za sjajan pogodak.

Samo devet minuta kasnije, Meksiko je duplirao prednost.

Defanzivac Ekvadora Džoel Ordonjez je loše ispucao lopte koja je ostala u posjedu Meksika u opasnoj zoni. Akcija domaćih brzo se završila tako što je stigla do Raula Himeneza, a iskusni napadač je pogodio u gornji ugao gola Ekvadora.

Već tada se vidjelo da igrači Ekvadora ne znaju šta ih je snašlo, iako su gosti imali jedan pokušaj Jeboe sa distance u 40. minutu. Ipak, malo je to bilo za sve što su igrači u zelenim dresovima pokazivali.

Himenez i Mora su u 45. minutu zapretili i umalo donijeli treći pogodak na meču, da bi u nastavku Sezar Montes imao podjednako opasnu šansu poslije kornera.

U završnici susreta, fudbaler Arsenala Pjero Inkapije postao je drugi igrač na Svjetskom prvenstvu ove godine koji je dobio crveni karton zbog novog pravila prekrivanja usta.

On je to učinio dok je nešto govorio igraču Meksika Santiju Himenezu – ovaj je to prijavio sudiji, a slovenački arbitar Slavko Vinčić je pogledao VAR snimak i odlučio da isključi igrača Arsenala.

Tako je Meksiko bez većih problema savladao Ekvador i plasirao se u osminu finala Svjetskog prvenstva. Pobjedom na "Asteki" su obezbjedili još jedan susret na kultnom stadionu, jer će 6. jula igrati protiv pobjednika duela Engleska - DR Kongo, prenosi RTS

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Tagovi :

Meksiko

Ekvador

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Fudbal utakmica

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