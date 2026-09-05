Besplatni kardiološki pregledi za 150 žena

Autor:ATV redakcija
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Udruženje kardiologa Republike Srpske u saradnji sa Domom zdravlja u Čelincu i Centrom za promociju zdravlja i prevenciju bolesti obaviće danas u toj opštini besplatne preventivne kardiološke preglede žena.
Početak pregleda zakazan je u 9.00 časova u Domu zdravlja Čelinac, a trebalo bi da obuhvati 150 žena od 40 do 60 godina, rečeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
U 12.30 časova planirano je da se novinarima obrate predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske i direktor Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Nikola Šobot, predsjednik Upravnog odbora Udruženja kardiologa Srpske i načelnik Kardiologije u UKC-u Tamara Kovačević, te direktor Doma zdravlja Čelinac i predsjednik Udruženja doktora porodične medivcine Srpske Draško Kuprešak, prenosi Srna
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