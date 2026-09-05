Logo

Besplatni kardiološki pregledi za 150 žena

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.09.2026 08:12

Komentari:

0
Кардиологија кардиолошки преглед срце налаз
Foto: Pexel/Kardiologija kardiološki pregled srce nalaz

Udruženje kardiologa Republike Srpske u saradnji sa Domom zdravlja u Čelincu i Centrom za promociju zdravlja i prevenciju bolesti obaviće danas u toj opštini besplatne preventivne kardiološke preglede žena.

Početak pregleda zakazan je u 9.00 časova u Domu zdravlja Čelinac, a trebalo bi da obuhvati 150 žena od 40 do 60 godina, rečeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

U 12.30 časova planirano je da se novinarima obrate predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske i direktor Univerzitetskog kliničkog centra /UKC/ Nikola Šobot, predsjednik Upravnog odbora Udruženja kardiologa Srpske i načelnik Kardiologije u UKC-u Tamara Kovačević, te direktor Doma zdravlja Čelinac i predsjednik Udruženja doktora porodične medivcine Srpske Draško Kuprešak, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

besplatan pregled

Kardiologija

kardiolog

ljekari

Udruženje kardiologa Srpske

Čelinac

Dom zdravlja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Додик: Српска је будућност, сређено друштво које се развија

Društvo

Dodik: Srpska je budućnost, sređeno društvo koje se razvija

11 h

1
Црква

Društvo

Ne zaboravite sutrašnji praznik: Ko ovo uradi, svetac će mu pomoći u nevolji!

11 h

0
Велике површине и недостатак радне снаге: Прича породице Кошчица

Društvo

Velike površine i nedostatak radne snage: Priča porodice Koščica

13 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 71. kolu

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

04

Fotograf ATV-a Branko Jović dobitnik prestižne nagrade za crno-bijelu fotografiju

09

57

Uzbuna u Evropi: Više od 1.000 slučajeva virusa zapadnog Nila

09

40

Ostao bez noge u rijalitiju! Slijedi milionska tužba

09

28

Nožem napala dvije učenice ispred škole: Djevojčica (15) predata Tužilaštvu

09

17

Broj žrtava bujičnih poplava u Nepalu porastao na 1.344

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima