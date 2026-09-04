Dodik: Srpska je budućnost, sređeno društvo koje se razvija

Republika Srpska ima budućnost, ona je mirno društvo koje se razvija i ima mnoge riješene mjere podrške, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"Republika Srpska ima budućnost, mi smo za to izgradili osnove, a prije su to učinili borci Vojske Republike Srpske i ta generacija rukovodilaca i političara koja je stvorila i imala viziju da mora da napravi organizaciono teritorijalni oblik koji se zove država", rekao je Dodik.

Istakao da je da je Srpska najbolje mjesto za život, kao i da nije tačno da odavde odlaze, te da neće da primijete da se ljudi vraćaju.

"Mi smo sređeno, stabilno, mirno društvo, društvo koje se razvija, koje ima mnoge riješene mjere. Neka govori ko šta hoće, ovo je uradila ova ekipa ljudi", rekao je Dodik za RTRS gdje je gostovao zajedno sa predsjednikom Republike Sinišom Karanom, premijerom Savom Miniće, srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

Kao naredne strateške korake pred institucijama najavio je da će prvo morati da završe vrtiće i poboljšaju školske objekte te da će se preduzeti kompletna rekonstrukcije onih objekata koji nemaju klimu.

"Pokrenućemo širu akciju, da svaka škola sve pripremi tako da bi se u junu moglo ući u radove i do septembra uvesti klima uređaji", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da se mora izgraditi dovoljno vrtića, napomenuvši da to nije nadležnost republičkog već lokalnog nivoa, ali da mnoge lokalne zajednice iz niza razloga to ne mogu ili ne stižu da urade.

On je podsjetio da se iz Kabineta predsjednika Republike izdvaja ozbiljan novac za podršku vrtićima.

Za septembar je najavio otvaranje vrtića u Bileći. "On je plaćen oko četiri miliona i trajno rješava pitanje smještaja djece. U Banjaluci smo u ovoj godini predvidjeli 10 miliona podrške, inicijalna sredstva, ali nisu obavljene procedure", rekao je Dodik i dodao da se to mora riješiti.

Kao jednu od mjera je naveo da se mora raditi na tome da se spriječi raširenost primjene narkotika među mladom populacijom.

"Moramo se vratiti filozofiji društvenosti i socijalne inkluzije jer imamo situaciju da mladi danas ne razgovaraju. Moramo se braniti mjerama kojima ćemo okupiti mlade ljude", dodao je Dodik.

Pomenuo je i uvođenje Alimentacionog fonda za koji kaže da je sjajna mjera i da se došlo u poziciju da se i to može uraditi.

"Ne oklijevamo da uvedemo mjeru koja može da olakša. Baza našeg društva se zasniva na tome da je žena majka, a otac muškarac i da tu nema raznih oblika u kojima se može nekako drugačije proglasiti i da budeš poštovan kao takav", rekao je Dodik.

Istakao je da to može da se kosi sa liberalnim, evropskim vrijednostima, ali se ne kosi sa našom tradicijom. "Ne možemo prihvatiti da nam se nametnu iracionalne stvari iako smo mali", naglasio je Dodik.

Ukazao je da je ponosan na podršku razvoju sporta, kao i da se mora raditi na tome da se ljudi okupe, druže, navodeći kako u njegovom kraju svako selo ima kulturno-umjetničko društvo, te dodao da se mora podržati taj koncept u cijeloj Republici.

Dodik je naveo i da mora da postoji ekonomija da bi se sve mjere koje su uvedene i uvode se mogle isplatiti, te naglasio da je Republika Srpska najniže zadužena u regionu.

"Ovo je dio kolektivnih napora koje smo imali kroz sve ove godine. Šta god mislili naši protivnici, mislim da treba da nam se skine kapa. Mislite da je lako obezbjeđivati razne mjere, a graditi kapitalne objekte sa livade, poput bolnica, termoelektrana, auto-puteva", rekao je Dodik.

Kada je riječ o subvencijama kamatnih stopa za mlade bračne parove, Dodik je naveo da je to trebalo da krene danas, ali da su ljudi oštećeni nesposobnosti FBiH. Međutim, nada se da će taj problem da se riješi u narednih nekoliko dana i da će dostaviti UIO spisak i način isplate, odnosno povrat.

"To je nešto što pojeftinjuje prvu nekretninu za 17 odsto. I to je mjera koju smo gurali i morali je donijeti na nivou BiH. Ta prva nekretnina predstavlja jednu vrstu inovacije našeg odgovornog odnosa", naglasio je Dodik.

Za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima" rekao je da je to bio najbolji način da se pokaže sposobnost društva i zahvalio je i Vladi Srbije koja je svih ovih godina davala značajnu pomoć za rješavanje tih problema.

"Mali pomak u liječenju teških rijetkih bolesti je veliki uspjeh", rekao je Dodik i istakao značaj Fonda "Duša djece" koji danas može da odgovori na svaki izazov i stalno mu se šire prava.

Pohvalio je i posljednju inicijativu da se ženama koje su zaposlene i ostanu u drugom stanju više ne može dati otkaz jer bi to bilo krivično djelo za poslodavca.

"Iza sebe ostavljamo dokaz da smo kao društvo sposobni da reagujemo", zaključio je Dodik.