Ne zaboravite sutrašnji praznik: Ko ovo uradi, svetac će mu pomoći u nevolji!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 5. septembra obilježavaju praznik posvećen Svetom Irineju, poštujući zanimljive običaje koji se odnose na ovaj praznik.

Sveti Irinej, episkop Lionski, živio je i podvizavao se u drugom vijeku, a čitav svoj život posvetio je odbrani hrišćanske vjere i borbi protiv gnosticizma. Njegov značaj za Crkvu drugog vjeka može se uporediti sa značajem svetog Atanasija Velikog za hrišćanstvo četvrtog vjeka. Obojica su ostala upamćena kao veliki zaštitnici čistog i nepovređenog crkvenog učenja, suprotstavljajući se jeretičkim učenjima svog vremena.

Dok se sveti Irinej borio protiv gnosticizma, sveti Atanasije Veliki branio je pravoslavno učenje od arijanizma. Njihovo delovanje ostalo je duboko utkano u istoriju Crkve, upravo zbog istrajnosti sa kojom su čuvali vjeru koju su propovedali.

Od mladosti izučavao grčku filozofiju i poeziju

Sveti Irinej rođen je u Smirni, u Maloj Aziji. Od najranije mladosti posvetio se izučavanju jelinske mudrosti i stekao veliko znanje iz grčke poezije, filozofije i drugih nauka.

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Međutim, kada se susreo sa hrišćanskim učenjem, u njemu je prepoznao duhovnu mudrost i istinu kojoj je želio da posveti svoj život. Za razliku od svjetovnih znanja kojima je ovladao, hrišćansko učenje zavoleo je svim srcem i smatrao ga spasonosnim i od neizmjerne važnosti.

Njegov prvi učitelj u veri bio je sveti Polikarp, episkop smirnski. Sveti Polikarp bio je učenik svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, koji ga je postavio za episkopa Smirne.

Od takvog učitelja Irinej je primio hrišćansko znanje i duhovno vaspitanje. Njegova vjera, vrlinski život i evanđelska učenost ubrzo su došli do izražaja.

Postao je zaštitnik hrišćana u teškim vremenima

Zbog svog vrlinskog života i učenosti, sveti Irinej je rukopoložen za prezvitera i poslat u Galiju da propoveda riječ Božiju.

U Lionu je ubrzo došlo do žestokog progona hrišćana. U tim teškim vremenima sveti Irinej pokazao se kao hrabar zaštitnik hrišćana i čvrst stub Crkve.

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Episkop Potin poslao ga je iz Liona u Rim kako bi odneo poslanicu ispovednika episkopu Elevteriju. Nakon povratka u Lion, Irinej je stupio na arhijerejski presto svetog Potina, koji je u međuvremenu postradao mučeničkom smrću.

Kao episkop, sveti Irinej mudro je rukovodio lionskom pastvom u veoma teškim okolnostima. Crkva Hristova suočavala se sa brojnim iskušenjima - hrišćane su progonili neznabošci i idolopoklonici, dok su jeretička učenja unosila pometnju i razdor među vjernike.

Upravo u takvim okolnostima njegova vjera, učenost i istrajnost došli su do punog izražaja. Ostao je zapamćen kao jedan od najznačajnijih branilaca pravoslavnog učenja svog vremena.

Molitva svetom Irineju

Vjernici se svetom Irineju obraćaju molitvom tražeći pomoć, zaštitu i zastupništvo pred Gospodom.

"Bio si nasljednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto djelo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao riječ istine i radi vjere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Irineje: Moli Hrista Boga da spase duše naše." Amin.

(Ona.rs)