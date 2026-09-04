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Banjalučki "Borac" kažnjen sa 30.000 evra

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04.09.2026 22:45

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ФК Борац у Софији пред утакмицу с Левским
Foto: ATV

Evropska fudbalska unija /Uefa/ kaznila je "Borac" iz Banjaluke sa 30.000 evra zbog "rasističkog i diskriminatorskog" ponašanja navijača tokom revanš utakmice plej-ofa Lige konferencije protiv islandskog "Vikingura".

Izrečeno je i djelimično zatvaranje Gradskog stadiona na narednoj domaćoj utakmici pod okriljem Uefa, ali je kazna uslovno odgođena na dvije godine, saopšteno je iz Uefe.

To znači da će Banjalučani moći da imaju podršku navijača ukoliko u tom periodu ne dođe do ponavljanja sličnog prekršaja.

"Borac" je eliminisao "Vikingur" u plej-ofu i tako drugu sezonu zaredom izborio plasman u grupnu fazu Lige konferencije, prenosi Srna.

Evropsku sezonu nastaviće 15. oktobra gostovanjem kod "Panatinaikosa" u Atini, dok će prvu utakmicu u Banjaluci odigrati sedam dana kasnije protiv finskog "Kupsa".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Fudbal

FK Borac

Kazna

UEFA

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