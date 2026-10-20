Vinlajn Basket kup: Igokea dočekuje Parmu

Trener Igokee Nenad Stefanović izjavio je da ih očekuje duel protiv Parme koja je na startu ostvarila veliku pobjedu nad CSKA i pokazala svoju ambiciju u tom takmičenju.

"Imamo dužnost da nakon prošle sezone zabilježimo neku pobjedu i cilj nam je da to uradimo u prvoj utakmici na domaćem terenu. Mislim da smo se dobro pokazali na VTB Superkupu i pokazali da smo naučili neke nove stvari kao i one koje ovo takmičenje donosi sa sobom.Želimo da protiv Parme prekinemo neugodnu seriju poraza i da otvorimo ovo takmičenje sa pobedom u kojem imamo najviše moguće ambicije, a to je da probamo da odemo na Fajnal for", izjavio je Stefanović.