Vinlajn Basket kup: Igokea dočekuje Parmu

Autor:ATV redakcija
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Nema predaha ni za košarkaše Igokee koje sutra očekuje i prva utakmicu Vinlajn Basket kupu.
Trener Igokee Nenad Stefanović izjavio je da ih očekuje duel protiv Parme koja je na startu ostvarila veliku pobjedu nad CSKA i pokazala svoju ambiciju u tom takmičenju.
"Imamo dužnost da nakon prošle sezone zabilježimo neku pobjedu i cilj nam je da to uradimo u prvoj utakmici na domaćem terenu. Mislim da smo se dobro pokazali na VTB Superkupu i pokazali da smo naučili neke nove stvari kao i one koje ovo takmičenje donosi sa sobom.Želimo da protiv Parme prekinemo neugodnu seriju poraza i da otvorimo ovo takmičenje sa pobedom u kojem imamo najviše moguće ambicije, a to je da probamo da odemo na Fajnal for", izjavio je Stefanović.
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