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Vinlajn Basket kup: Igokea dočekuje Parmu

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20.10.2026 23:15

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Лопта на терену КК Игокеа
Foto: ATV

Nema predaha ni za košarkaše Igokee koje sutra očekuje i prva utakmicu Vinlajn Basket kupu.

Trener Igokee Nenad Stefanović izjavio je da ih očekuje duel protiv Parme koja je na startu ostvarila veliku pobjedu nad CSKA i pokazala svoju ambiciju u tom takmičenju.

"Imamo dužnost da nakon prošle sezone zabilježimo neku pobjedu i cilj nam je da to uradimo u prvoj utakmici na domaćem terenu. Mislim da smo se dobro pokazali na VTB Superkupu i pokazali da smo naučili neke nove stvari kao i one koje ovo takmičenje donosi sa sobom.Želimo da protiv Parme prekinemo neugodnu seriju poraza i da otvorimo ovo takmičenje sa pobedom u kojem imamo najviše moguće ambicije, a to je da probamo da odemo na Fajnal for", izjavio je Stefanović.

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KK Igokea

košarka

Nenad Stefanović

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