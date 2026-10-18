Partizan se namučio protiv Bosne: Crno-bijeli slomili otpor i slavili u Sarajevu

Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Partizana upisali su novu pobjedu u ABA ligi, ali su do bodova u četvrtom kolu stigli znatno teže nego što su očekivali. Crno-bijeli su savladali Bosnu rezultatom 89:84, nakon utakmice u kojoj je domaćin nekoliko puta ozbiljno zaprijetio favoritu.
Prije početka susreta upriličen je emotivan trenutak. KK Bosna je kratkim filmom odao počast legendarnom košarkaškom komentatoru Edinu Avdiću, a njegovom nasljedniku Isaku uručen je dres.
Na parketu je sve počelo u znaku domaćih košarkaša. Bosna je otvorila utakmicu sa osam vezanih poena, ali je Partizan brzo pronašao odgovor. Trojka Luke Vildose probudila je goste, koji su potom napravili seriju 14:0 i potpuno preokrenuli rezultat.
Prva četvrtina završena je vođstvom Partizana 24:20, ali Bosna nije dozvolila protivniku da se rezultatski odlijepi.
Iako su gosti tokom drugog perioda povećali razliku, domaći tim je ostao u igri zahvaljujući Pajpsu, koji je pogodio šest uzastopnih slobodnih bacanja. Uslijedio je i koš Perija za preokret, pa je izgledalo da će Bosna na odmor otići sa prednošću.
Ipak, posljednju riječ u prvom poluvremenu imao je Lamar Stivens. Njegova trojka donijela je Partizanu minimalno vođstvo od 39:38 nakon 20 minuta igre.
Ni nastavak nije donio mirniju utakmicu za crno-bijele. Partizan je u trećoj četvrtini stigao do devet poena viška, ali je Golston sa osam poena vratio neizvjesnost i smanjio zaostatak Bosne na samo dva poena.
Ključni period uslijedio je u završnici treće dionice, kada je Partizan ponovo preuzeo kontrolu. Posebno se istakao Alesandro Pajola, koji je trojkom u posljednjoj sekundi četvrtine donio gostima dvocifrenu prednost od 66:56.
Bosna je u posljednjih deset minuta uspjela da dobije četvrtinu rezultatom 28:23, ali to nije bilo dovoljno da nadoknadi zaostatak. Partizan je sačuvao prednost i na kraju slavio sa 89:84.
Rezultat po četvrtinama bio je 24:20, 15:18, 27:18 i 23:28.
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