Igokea poražena od Cedevita Olimpije: "Večeras nije moglo da se igra"

Košarkaši Igokee poraženi su od Cedevita Olimpije u četvrtom kolu ABA lige na domaćem terenu rezultatom 81:93.

Ipak, umjesto košarkaša u centru pažnje bila je sudijska trojka Živković, Mihajlović, Alkurdi koji su dosudili ukupno 84 slobodna bacanja i 69 faulova, a meč je završen poslije puna dva sata i 22 minuta igre.

“Ne znam šta da kažem, mislim da su timovi na oko 115 bacanja u ova tri kola. Sredinom sedmice u Ligi šampiona smo imali po 15 slobodnih bacanja. Svima je teško da se naviknu. Ne znam kako da igramo. Mislim da je pokazano i neko elementarno nepoznavanje pravila. Ako neko misli da ovo vodi negdje onda sjajno. Čestitke Cedevita Olimpiji, mi smo igrali u skladu sa svojim mogućnostima. Inače ne komentarišem suđenje, ali večeras nije moglo da se igra”, izjavio je trener KK Igokea Nenad Stefanović.

Najefikasniji u timu Cedevita Olimpije bio je Entoni Kouven sa 21 poenom, dok je Petar Kovačević ubacio 23 za Igose.

Igokea narednu utakmicu igra već u srijedu na domaćem parketu protiv ruskog Parma Perma na otvaranju Vinlajn Basket kupa.