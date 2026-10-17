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Crne slutnje su se obistinile: Denver ostao bez igrača pred početak NBA sezone!

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17.10.2026 12:48

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Кошаркашу Денвер Нагетса Џулијану Стротеру (1) помажу чланови медицинског тима након што се повриједио током другог полувремена припремне утакмице НБА лиге против Лос Анђелес Клиперса, у сриједу, 14. октобра 2026. године, у Инглвуду, у Калифорнији.
Foto: Tanjug/AP Photo/Kyusung Gong

Denver Nagetsi ostali su bez Džulijana Strotera na najmanje šest sedmica, nakon što je bek-krilo povrijedio lijevo koljeno tokom pripremne utakmice protiv Los Anđeles Klipersa.

Povreda dolazi neposredno pred početak nove NBA sezone, u kojoj će ekipa Nikole Jokića pokušati da se vrati u borbu za šampionsku titulu.

Nagetsi su saopštili da će Stroter biti ponovo pregledan za šest sedmica, nakon što je magnetna rezonanca pokazala istegnuće ligamenata lijevog koljena.

Za sada nije određen tačan datum njegovog povratka na teren, ali bi mogao da bude van sastava do početka decembra.

Stroter se povrijedio 14. oktobra, tokom utakmice sa Klipersima, kada je nezgodno doskočio i pao na lijevu nogu.

U bolovima je napustio parket, a dodatni pregledi pokazali su da će morati da propusti početak takmičarske godine.

Njegovo odsustvo predstavlja problem za trenera Dejvida Adelmana, koji je računao na doprinos mladog košarkaša sa klupe, posebno u napadu i šutu za tri poena.

Stroter ima 24 godine, igra na bekovskim i krilnim pozicijama, a Denver ga je izabrao kao 29. pika na NBA draftu 2023. godine, nakon tri sezone na Univerzitetu Gonzaga.

Denver novu sezonu otvara gostovanjem Oklahoma Siti Tanderima 22. oktobra, a stručni štab će do Stroterovog povratka morati da rasporedi njegove minute među ostalim igračima.

(B92)

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Tagovi :

Džulijan Stroter

Denver Nagets

NBA

košarkaš

povreda

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