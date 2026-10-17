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Delegacija RK Borac posjetila Zejtinlik

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17.10.2026 13:15

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РК Борац Зејтинлик посјета
Foto: Ustupljena fotografija

Delegacija RK Borac iskoristila je jutro u Solunu kako bi obišla srpsko vojničko groblje Zejtinlik i odala počast junacima.

Na Zejtinliku ih je dočekala šef Predstavništva Republike Srpske u Solunu Jelena Jovanović.

РК Борац Зејтинлик посјета
RK Borac Zejtinlik posjeta
Ustupljena fotografija

“Uz sjećanje na one koji su svoje živote utkali u slobodu, nastavili smo dan sa dubokim poštovanjem prema njihovoj žrtvi”, poručili su iz RK Borac.

РК Борац Зејтинлик посјета
RK Borac Zejtinlik posjeta
Ustupljena fotografija

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RK Borac

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Zejtinlik

Solun

Grčka

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