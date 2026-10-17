Delegacija RK Borac posjetila Zejtinlik

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Ustupljena fotografija

Delegacija RK Borac iskoristila je jutro u Solunu kako bi obišla srpsko vojničko groblje Zejtinlik i odala počast junacima.

Na Zejtinliku ih je dočekala šef Predstavništva Republike Srpske u Solunu Jelena Jovanović. RK Borac Zejtinlik posjeta Ustupljena fotografija “Uz sjećanje na one koji su svoje živote utkali u slobodu, nastavili smo dan sa dubokim poštovanjem prema njihovoj žrtvi”, poručili su iz RK Borac. RK Borac Zejtinlik posjeta Ustupljena fotografija

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.