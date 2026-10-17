Delegacija RK Borac posjetila Zejtinlik

Autor:Nikola Lučić
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Delegacija RK Borac iskoristila je jutro u Solunu kako bi obišla srpsko vojničko groblje Zejtinlik i odala počast junacima.
Na Zejtinliku ih je dočekala šef Predstavništva Republike Srpske u Solunu Jelena Jovanović.
“Uz sjećanje na one koji su svoje živote utkali u slobodu, nastavili smo dan sa dubokim poštovanjem prema njihovoj žrtvi”, poručili su iz RK Borac.
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