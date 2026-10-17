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Energo klub: Elektroenergetski sistem Republike Srpske

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Izvor:

ATV

17.10.2026 13:30
Енерго клуб: Електроенергетски систем Републике Српске
Foto: ATV

U novom izdanju „Energo kluba“ detaljno analiziramo teško stanje u elektroenergetskom sistemu Republike Srpske i postavljamo pitanje do kada će se milioni maraka trošiti na uvoz struje.

Ima li spasa za RiTE UGljevik?
Da li je gatački gigant spreman za zimu?
Zašto je proizvodnja HE 'Bočac' ispod svih minimuma?

Šta se radi na području distribucije Pale?

„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.


Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub ” subota u 18 časova i 20 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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ATV

Energo klub

Teodora Bjelogrlić

Bojan Nosović

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