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Šok u Šangaju: Zverev ostao bez finala

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17.10.2026 14:05

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Шок у Шангају: Зверев остао без финала
Foto: Tanjug/AP/Adam Hunger

Aleksandar Zverev poražen je u polufinalu Šangaja od Alehandra Davidoviča Fokine sa 2:1 u setovima.

Zverev je slavio u prvom setu nakon 43 minuta igre, ali od početka nije bilo lako igrati protiv Španca. Tek u finišu seta, Zverev pravi odlučujući brejk i slavi sa 7:5.

Davidovič Fokina, 26. igrač na ATP listi, u naredna dva seta slomio je nosioca turnira. Prvo je u drugom setu slavio sa 6:4, a u posljednjem setu sa 6:3.

On će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Hodar-Medvedev.

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Aleksandar Zverev

ATP

tenis

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