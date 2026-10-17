Šok u Šangaju: Zverev ostao bez finala

Autor:ATV redakcija
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Aleksandar Zverev poražen je u polufinalu Šangaja od Alehandra Davidoviča Fokine sa 2:1 u setovima.
Zverev je slavio u prvom setu nakon 43 minuta igre, ali od početka nije bilo lako igrati protiv Španca. Tek u finišu seta, Zverev pravi odlučujući brejk i slavi sa 7:5.
Davidovič Fokina, 26. igrač na ATP listi, u naredna dva seta slomio je nosioca turnira. Prvo je u drugom setu slavio sa 6:4, a u posljednjem setu sa 6:3.
On će u finalu igrati protiv boljeg iz duela Hodar-Medvedev.
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