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Mikić za ATV: Očekujem da pružimo dobro izdanje protiv PAOK-a

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17.10.2026 14:31

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Мирко Микић, шеф стручног штаба РК Борац
Foto: Ustupljena fotografija

Rukometaše banjalučkog Borca u Solunu očekuje povratak na evropsku scenu, a prvi rival u EHF Evropskom kupu im je ekipa PAOK-a. „Crveno plavi“ doputovali su na sjever Grčke riješeni da ostvare što bolji rezultat uoči banjalučkog revanša.

„Polako privodimo kraju pripreme za utakmicu protiv PAOK-a. Ono što je dobro, imali smo dosta vremena da se spremimo za protivnika. Analizirali smo, pronašli smo, nadam se, njihove slabosti. Vidjeli smo i koje su im dobre strane. Sa dosta optimizma očekujemo sutrašnji duel i radujemo se još jednoj evropskoj utakmici za naš klub.“ , rekao je Mirko Mikić, šef stručnog štaba RK Borac za ATV.

Mikić kaže da su svi igrači puni motiva da već u prvoj utakmici dvomeča sa PAOK-om pokažu sav svoj kvalitet.

„Momci su motivisani, dobro izgledaju na treningu. Znamo da će utakmica biti teška i da je protivnik kvalitetan.

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Imamo cilj da pokušamo odigrati dobru utakmicu na gostujućem terenu kako bi stvorili zalihu koja nam garantuje ispunjen Borik u revanšu.“ , rekao je Mikić

Prva utakmica 2. kola EHF Evropskog kupa na programu je u nedjelju sa početkom u 17.00 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

RK Borac

rukomet

PAOK

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