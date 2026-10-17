Mikić za ATV: Očekujem da pružimo dobro izdanje protiv PAOK-a

Autor:ATV redakcija
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Rukometaše banjalučkog Borca u Solunu očekuje povratak na evropsku scenu, a prvi rival u EHF Evropskom kupu im je ekipa PAOK-a. „Crveno plavi“ doputovali su na sjever Grčke riješeni da ostvare što bolji rezultat uoči banjalučkog revanša.
„Polako privodimo kraju pripreme za utakmicu protiv PAOK-a. Ono što je dobro, imali smo dosta vremena da se spremimo za protivnika. Analizirali smo, pronašli smo, nadam se, njihove slabosti. Vidjeli smo i koje su im dobre strane. Sa dosta optimizma očekujemo sutrašnji duel i radujemo se još jednoj evropskoj utakmici za naš klub.“ , rekao je Mirko Mikić, šef stručnog štaba RK Borac za ATV.
Mikić kaže da su svi igrači puni motiva da već u prvoj utakmici dvomeča sa PAOK-om pokažu sav svoj kvalitet.
„Momci su motivisani, dobro izgledaju na treningu. Znamo da će utakmica biti teška i da je protivnik kvalitetan.
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Imamo cilj da pokušamo odigrati dobru utakmicu na gostujućem terenu kako bi stvorili zalihu koja nam garantuje ispunjen Borik u revanšu.“ , rekao je Mikić
Prva utakmica 2. kola EHF Evropskog kupa na programu je u nedjelju sa početkom u 17.00 časova.
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