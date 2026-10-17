Demonstranti nakratko ušli u zgradu Gradske uprave u Marseju

Autor:ATV redakcija
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Demonstranti su nakratko uspjeli da na silu uđu u zgradu Gradske uprave u Marseju, javlja AFP.
Prema navodima izvještača agencije AFP, maskirani demonstranti razvalili su vrata koristeći pokretne bezbjednosne barijere.
Nekoliko demonstranata ušlo je u zgradu, a jedan od njih je na zidu nacrtao znak anarhije, prije nego što je policija intervenisala.
Jedan od demonstranata uzviknuo je prilikom ulaska u zgradu da "zauzimaju Bastilju", aludirajući na upad u državni zatvor tokom Francuske revolucije, prenosi Srna
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