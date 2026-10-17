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Opsadno stanje širom Francuske zbog velikih protesta

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17.10.2026 12:21

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Опсадно стање широм Француске због великих протеста
Foto: Tanjug/AP/Teresa Suarez

U pariskoj oblasti od jutros je uhapšeno 40 osoba, uglavnom zbog posjedovanja zabranjenih predmeta, dok se vlasti pripremaju za demonstracije na kojima se u glavnom gradu očekuje između 30.000 i 60.000 učesnika, a širom Francuske između 90.000 i 170.000.

Kako je prenio BFM TV, policijska prefektura je pokrenula bezbjednosnu operaciju na širem području Pariza radi sprovođenja zabrane demonstracija.

Jutros do 9.30 časova, tokom bezbjednosnih provjera, zaplijenjeni su, između ostalog, lažna policijska traka za ruku i nož, prenosi BFM TV, pozivajući se na policijsku prefekturu.

U međuvremenu, prodavnice duž Jelisejskih polja počele su da postavljaju drvene ploče ispred izloga, dok su duž avenije raspoređena brojna vozila policije za razbijanje demonstracija (CRS), uprkos zabrani okupljanja u tom dijelu grada.

Francuski predsjednik Emanuel Makron pozvao je građane koji će učestvovati u protestima širom zemlje da poštuju ljude i imovinu i izbjegnu nasilje i vandalizam, a pariska policija zabranila je neprijavljena okupljanja u nekoliko ključnih dijelova prestonice.

Prema obavještenju u koje je BFM imao uvid, policija predviđa između 60.000 i 100.000 demonstranata širom zemlje.

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Francuska

Protesti

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