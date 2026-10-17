Identifikovan napadač koji je u školi u Oregonu ubio četiri osobe, sačmaricu kupila majka

Šesnaestogodišnji napadač koji je u četvrtak u osnovnoj školi „Silver Rejl“ u Bendu, u američkoj saveznoj državi Oregon, ubio troje djece i 25-godišnju nastavnicu, identifikovan je kao Grifin Dž. Džon Drugi, saopštio je šef policije Majk Kranc.

Napadač je koristio sačmaricu kalibra 12, koju je, prema navodima policijskih izvora, kupila njegova majka.

Šef policije Benda Majk Kranc rekao je da su na mjestu napada pronađeni sačmarica „Maverik 88“ sa pumpom i ranac, kao i da je napadač ispalio do 15 metaka.

Napadač je najprije ispalio nekoliko metaka u stakla na dvokrilnim vratima škole, a zatim ušao u učionicu za učenike sa posebnim potrebama, gdje je otvorio vatru.

„Svi nastradali i povrijeđeni pogođeni su u toj učionici“, rekao je Kranc.

U napadu poginuli troje djece i nastavnica

U napadu su poginula djeca uzrasta pet, osam i 11 godina, kao i 25-godišnja nastavnica Megan Lambert. Policija je identifikovala petogodišnjeg Roama Samera, dok porodice druge dvoje djece nisu javno saopštile njihova imena.

Povrijeđene su i sedmogodišnja djevojčica i 54-godišnja nastavnica Beki Druri. Djevojčica je u ozbiljnom, ali stabilnom stanju, dok je nastavnica zadobila teške povrede koje nisu opasne po život.

Muškarac koji se zatekao u školi zaustavio napadača

Prema navodima policije, napadač je prije dolaska u školu pucao na muškarca koji se vozilom približavao školi i pogodio njegov kamion najmanje tri puta. Vozač je potom pozvao policiju.

U međuvremenu, drugi muškarac, čija djeca pohađaju školu, stigao je na školsko parkiralište i sukobio se sa napadačem. Šef policije rekao je da je taj muškarac, identifikovan kao Kejleb Đamanko, iz svog vozila uzeo pištolj kalibra .40, koji je legalno posjedovao, i ušao u školu.

Nastavnica se borila sa napadačem

Tamo je zatekao nastavnicu koja se fizički borila sa napadačem. Đamanko je potom pucao u napadača i više puta ga pogodio, nakon čega je šesnaestogodišnjak preminuo.

Policija je pohvalila nastavnicu, koja je bacila mobilni telefon na napadača, oborila ga i pokušala da mu oduzme oružje. Prema ocjeni policije, njena reakcija gotovo sigurno je spriječila još veće krvoproliće.

Motiv napada i dalje nepoznat

Istražitelji pregledaju računar i telefon napadača, njegove naloge na društvenim mrežama, istoriju pretrage i druge aktivnosti na internetu kako bi utvrdili da li je pokazivao interesovanje za nasilje ili ranije masovne pucnjave.

Motiv napada za sada nije poznat.

Policija je saopštila da je istraga još u početnoj fazi.

(RTS)