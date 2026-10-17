Tramp: Ako niste sigurni kako se neko zove sa Bliskog istoka, recite samo Muhamed

Američki predsjednik Donald Tramp tokom predizbornog skupa u saveznoj državi Džordžiji našalio se na račun učestalosti imena Muhamed u muslimanskom svijetu, dok je govorio o predsjedničkoj funkciji u Iranu, prenosi Rojters.

"Znate, ako niste sigurni kako se neko s Bliskog istoka zove, samo recite Muhamed. Imate otprilike 65 odsto šanse. Zdravo, Muhamede. Radim to godinama. Nikad nisam pogriješio", rekao je Tramp okupljenima u gradu Daltonu u petak.

Muhamed je jedno od najčešćih muških imena među muslimanima, a roditelji ga često daju sinovima u čast poslanika Muhammeda, a. s.

Tramp je ovu izjavu iznio tokom govora o Iranu na skupu održanom u hangaru gradskog aerodroma u Daltonu. Tom prilikom pružio je podršku republikanskim kandidatima uoči izbora za Kongres, zakazanih za 3. novembar.

"Iran je jedina zemlja u kojoj niko ne želi biti predsjednik", rekao je Tramp, a potom se pretvarao da nekoliko osoba po imenu Muhamed pita žele li preuzeti tu funkciju. Predsjednik Irana od 2024. godine je Masud Pezeškijan.

Oštrija retorika

Organizacije za zaštitu ljudskih prava i muslimanska udruženja ranije su više puta kritikovali Trampa zbog izjava koje, prema njihovim ocjenama, doprinose demonizaciji i ismijavanju muslimana, imigranata i etničkih manjina.

Njegova retorika dodatno je zaoštrena tokom kampanje za kongresne izbore, naročito u odnosu prema Amerikancima somalijskog porijekla i muslimanima. Među onima koje je spominjao su demokratski kandidat za Senat Abdul El-Sajed i kongresmenka iz Minesote Ilhan Omar, koja je u SAD došla kao izbjeglica iz Somalije.

Tokom obraćanja Tramp je ponovio i da Iran nikada neće doći do nuklearnog oružja. To je izjavio sedam mjeseci nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana, s ciljem koji je uključivao i onesposobljavanje iranskog nuklearnog programa.