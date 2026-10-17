Tramp zamrznuo novi paket sankcija Rusiji

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zamrznuo je novi paket sankcija protiv ruske ekonomije, samo dva dana prije nego što je trebalo da stupi na snagu, navodeći da je takva odluka u nacionalnom interesu SAD.

U izvršnoj naredbi potpisanoj kasno sinoć, Tramp je naveo da je Kongresu potvrdio da je zamrzavanje "u ovom trenutku u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država", ali nije objasnio razloge za tu odluku, prenosi Si-En-En.

Blumberg navodi da je Tramp odustao od sprovođenja visokih carina povezanih sa izvozom ruskih energenata pošto bi te mjere zakomplikovale njegova nastojanja da smanji cijene dizela uoči američkih izbora na polovini mandata. Direktivom su carinske tarife i dalje formalno nametnute, ali je njihova primjena obustavljena, što znači da bi Tramp mogao da ih primijeni kasnije ukoliko to bude odlučio, objašnjava Blumberg.

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Tramp je lično potpisao zakon o novim sankcija protiv Rusije prošlog mjeseca, ali je odluku o zamrzavanju donio samo dva dana prije nego što je zakon trebalo da stupi na snagu, ukazuje AP, podsjećajući da je zakon nazvan po pokojnom senatoru iz Južne Karoline Lindziju Grejamu, a cilj je bio da se brže zaustavi dotok finansijskih resursa za rat Rusije protiv Ukrajine.

Prema ranije usvojenim mjerama, Tramp je imao rok od 30 dana da uvede carine od 100 odsto na svu robu pet kupaca ruske sirove nafte, a sankcije bi pogodile brojne ruske entitete i nametnule bi carine od 500 odsto na sav američki izvoz ruskih energetskih proizvoda. Taj rok je trebalo da istekne sutra, 18. oktobra.

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Neočekivana Trampova odluka je donijeta nedjelju dana nakon što je on saopštio da su SAD pristale da kupuju dizel od Rusije u pokušaju da snize globalne cene energenata, uprkos tome što će to potencijalno naneti štetu Ukrajini u ratu sa Rusijom.

Najnoviji Trampov potez je izazvao kritike američkih demokrata i dodatno pojačao zabrinutost zbog sve zategnutijih odnosa Vašingtona i Kijeva. Demokratska senatorka Elizabet Voren kritikovala je taj potez, ocenivši da Tramp time slabi pritisak na Kremlj.