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Snažan zemljotres pogodio Pakistan

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17.10.2026 08:13

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Спасилац стоји поред обуће и школске торбе дјеце страдале у урушавању крова приватне школе у Пешавару, у Пакистану, у четвртак, 15. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Muhammad Zubair

Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se kod mjesta Kuzdar, u pakistanskoj pokrajini Beludžistan, saopštio je Njemački centar za istraživanje geonauka.

U saopštenju se navodi da je zemljotres bio na dubini od 10 kilometara, prenio je Rojters.

Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti, prenosi Srna.

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Tagovi :

Pakistan

Zemljotres

Rihterova skala

spasavanje

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