Snažan zemljotres pogodio Pakistan

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se kod mjesta Kuzdar, u pakistanskoj pokrajini Beludžistan, saopštio je Njemački centar za istraživanje geonauka.
U saopštenju se navodi da je zemljotres bio na dubini od 10 kilometara, prenio je Rojters.
Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti, prenosi Srna.
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