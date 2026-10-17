Snažan zemljotres pogodio Pakistan

Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se kod mjesta Kuzdar, u pakistanskoj pokrajini Beludžistan, saopštio je Njemački centar za istraživanje geonauka.

U saopštenju se navodi da je zemljotres bio na dubini od 10 kilometara, prenio je Rojters.

Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti, prenosi Srna.