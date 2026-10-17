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Netanjahu odgovorio Obami: Jevrejski narod nije okupator u zemlji svojih predaka

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17.10.2026 07:58

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Нетанјаху одговорио Обами: Јеврејски народ није окупатор у земљи својих предака
Foto: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da jevrejski narod nije strani okupator u zemlji svojih predaka.

Povodom izjave bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame da Izrael "otima zemlju ljudima", Netanjahu je rekao da izraelska istorija nije kolonijalni poduhvat.

"Naša zemlja nije ukradena. Ovo je naša domovina. Zove se Judeja", rekao je Netanjahu u videu objavljenom na "Iksu".

On je ukazao na povezanost jevrejskog naroda sa zemljom Izrael.

"Njen biblijski naziv je Judeja. Odatle potiču Jevreji. Sa tom smo zemljom povezani hiljadama godina", istakao je Netanjahu.

On je naveo da će se "mir izgrađen na iluzijama razbiti o stijene bliskoistočne stvarnosti".

Izraelski premijer je napravio razliku između Izraela i evropskih država sa kolonijalnom prošlošću, navodeći da Jevreji u Izraelu nisu ni "Holanđani u Indoneziji" niti "Belgijanci u Kongu".

"Mi smo Jevreji u u Judeji", rekao je Netanjahu.

Govoreći o putu prema mirovnom sporazumu, Netanjahu je naveo da prepreka miru nije Izrael, nego njegovi neprijatelji u regionu, koji su ujedno i neprijatelji Sjedinjenih Država.

On je istakao da Izrael i SAD brane zajedničku civilizaciju.

Posebno je ukazao da neprijatelji Izraela odbijaju da priznaju prava jevrejskog naroda na vlastitu državu unutar bilo kakvih granica.

"Izrael se neće kockati sa svojim opstankom kako bi udovoljio onima koji odbijaju da prihvate istorijske činjenice i priznaju naše pravo na postojanje", zaključio je Netanjahu, prenosi Srna

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